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BAĞCILAR'DA KAYINPEDERİNİ BIÇAKLAYAN KADIN TAHLİYE EDİLDİ - Son Dakika

BAĞCILAR'DA KAYINPEDERİNİ BIÇAKLAYAN KADIN TAHLİYE EDİLDİ

17.06.2021 14:21
BAĞCILAR'DA KAYINPEDERİNİ BIÇAKLAYAN KADIN TAHLİYE EDİLDİ, System.String[]

Sevda SARIKAYA / BAĞCILAR'da eşiyle tartıştıktan sonra kayınpederi ile de kavga eden ve kavganın büyümesiyle meyve bıçağı ile kayınpederini göğsünden bıçaklayarak yaralayan Buket Güneş'in ikinci duruşmada tahliyesine karar verildi.

Sevda SARIKAYA/

BAĞCILAR'da eşiyle tartıştıktan sonra kayınpederi ile de kavga eden ve kavganın büyümesiyle meyve bıçağı ile kayınpederini göğsünden bıçaklayarak yaralayan Buket Güneş'in ikinci duruşmada tahliyesine karar verildi. Mahkemede tanık olarak dinlenen sanığın eşi Serdar Güneş, "Eşim babamı çok severdi kızı gibi, Buket de babamı çok severdi. Nasıl böyle bir şey oldu aklım almıyor" dedi.

Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Buket Güneş, duruşmaya SEGBİS ile bağlandı. Müşteki Nihat Güneş ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Tutuklu sanık Buket Güneş'in eşi Serdar Güneş duruşmada tanık olarak dinlendi. Tanık Serdar Güneş, "Buket'le 6 yıldır evliyiz. Yaklaşık 2-3 yıldır da annemlerle birlikte oturuyoruz. Olayın olduğu esnada ben evde değildim. Her evlilikte olacağı gibi biz de ara ara kavga ederdik. Olay olduğu günde eşim benden toka almak için para istedi. Bu sebeple tartıştık. Ben de o dönemler çalışmıyordum. Param olmadığı için üzülerek evden ayrıldım. Sonra eve bir geldim ki olanlar olmuş" dedi.

"EŞİM BABAMI ÇOK SEVERDİ KIZI GİBİ"

Üye hakimin sorusu üzerine Serdar Güneş, "Buket bana birkaç defa babamdan rahatsız olduğunu, evde rahat hareket edemediğini söylemişti. Hatta 'Mutfağa gidiyorum arkamdan geliyor, banyoya gidiyorum peşimde' demişti. Ama ben hiçbir zaman öyle bir şeye ihtimal vermedim. Eşime de 'Sohbet etmek istiyordur, muhabbet olsun diyedir' demiştim. Ben babamı tanıdığım için Buket'in sözlerini dikkate almadım hatta babama gidip bir şey bile demedim. Eşim babamı çok severdi kızı gibi. Buket de babamı çok severdi. Nasıl böyle bir şey oldu aklım almıyor. Buket sinirli birisiydi ama bu tarz bir şeyi de yapacak biri değildi" ifadelerini kullandı.

"KAYINPEDERİM BENİ TACİZ EDİYORDU"Söz verilen Buket Güneş tahliyesini isteyerek, "Ben annemin ölümünden sonra bir intihar teşebbüsünde bulunmuştum. Sonra bazı psikolojik ilaçlar kullanmaya başladım. Sonra doktor zamanla azalt dediği için zamanla azalttım. Eşimle birlikte kayınpederimin evine geçtikten sonra daha çok strese girmeye başladım. Evin içerisinde gerçekten üzerimde baskı hissediyordum. Kendimi korumak amacıyla böyle davrandım. Kayınpederim beni taciz ediyordu" dedi. Delillerin büyük oradan toplanmış olması, tutuklu kaldığı süreyi gözönünde bulunduraradak sanık Buket Güneş'in tahliyesine karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEBakırköy Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 27 Ocak 2021 tarihinde gerçekleşen olay anlatıldı. İddianamede şüpheli Buket Güneş'in, müşteki Nihat Güneş'in gelini olduğu ve aynı evde birlikte yaşadıkları belirtildi. Şüphelinin önce eşiyle tartıştığı, eşinin evden ayrılması sonucunda kayınvalidesi ve kayınpederiyle tartıştığı, önce küfürleşip sonrasında da kayınvalidesinin saçını çektiği bu esnada şüphelinin meyve bıçağıyla müştekiyi sağ göğüs bölgesinden 1 kere bıçakladığı anlatıldı. Şüphelinin bıçakla evden ayrılıp parka gittiği, olayın polise bildirilmesi üzerine bıçakla birlikte teslim olduğu ifade edildi. Müşteki Nihat Güneş, gelininin eşini darp ettiğini görüp durdurmak istediğini bu esnada yaralandığını belirtirken, kayınvalide Leyli Güneş de, şüphelinin evdeki eşyaları kırıp döktüğünü ve sonrasında "Geber geber" diyerek eşini bıçakladığını ifade etmişti. Şüpheli beyanında ise, sabah erken saatlerde eşiyle para mevzusu yüzünden kavga ettiklerini ve eşinin evdeki eşyaları kırdığını sonrasında evden ayrılmak istediğini, kayınpederi ile kayınvalidesinin izin vermediğini o esnada sehpada duran bıçağı alarak yaraladığını belirtti. Savcılık, bıçak darbelerinin hayati önem taşıdığını belirterek, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan şüphelinin 9 yıldan 15 yıla kadar hapsini İstiyor.


Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi, Taciz, kavga, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAĞCILAR'DA KAYINPEDERİNİ BIÇAKLAYAN KADIN TAHLİYE EDİLDİ - Son Dakika


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