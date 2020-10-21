Bağcılar'da kayıplara karışan kuyumcuya dolandırıcılık suçlaması - Son Dakika

Kamera: Harun UYANIK/ İstanbul DHA BAĞCILAR'da bulunan kuyumcu iddiaya göre cumartesi günü dükkanını kapatarak kayıplara karıştı. Kuyumcuya para bırakarak altın siparişi verenler ise dolandırıldıklarını ileri sürüyor.

Bağcılar 220 Sokak'ta bulunan kuyumcu dükkanını sahibi Ş.D. iddiaya göre, müşterilerinden para aldı. Elinde altın bulunmadığı için sipariş vereceğini ve altınların cumartesi günü geleceğini söyledi. Altınlarını almak üzere dükkana gelenler ise kepenklerin kapalı olduğunu görüp kuyumcu Ş.D.'ye telefonla ulaşamaya çalıştılar. Kuyumcuyu, gittikleri evinde bulamayınca ve eşine de ulaşamayınca dolandırıldıklarına inanan müşteriler, savcılığa başvurmaya hazırlanıyor. Mağdur edildiklerini söyleyen müşteriler, kepenkleri kapalı dükkanın önünde gün boyu bekliyor.

"TELEFONLA ULAŞAMIYORUZ, EVİNE GİTMİŞLER, EVDE YOK, EŞİNE ULAŞAMIYORUZ HİÇBİR ŞEKİLDE"

Altın siparişi vererek ücretini peşin ödediğini belirten Alaattin Bozdemir yaşadıklarını şöyle anlatıyor: "Biz 22 ayar 30 gram bilezik almıştık. Arkadaşın sözüne güvenerek 20 yıllık esnaf olduğundan dolayı, parayı bıraktık. Kardeşim ve annem cumartesi günü geliyorlar, kapalı. Millet de mağdur, benim 15 bin lira alacağım var. Milletin 26 bin 500 alacağı var, 30 bin alacağı var. Kaçıp gitmiş, bu durumdan biz mağduruz. Biz sözüne güvenerek, itimat ederek paramızı verdik, böyle bir şey olacağını bilmiyorduk. Şu an bizi mağdur etti, kaçtı gitti. Yaklaşık 3-4 gündür kayıp. Telefonla ulaşamıyoruz, evine gitmişler, evde yok, eşine ulaşamıyoruz hiçbir şekilde."

"DAYISININ OĞLUNU DA AYNI ŞEKİLDE MAĞDUR ETMİŞ"Bozdemir, "Dayısının oğlunu da aynı şekilde mağdur etmiş. Şu an dayısının oğlu ile de görüşüyoruz. Savcılığa nitelikli dolandırıcılıktan toplu şekilde başvuruda bulunacağız. Kendisine sesleniyoruz, neredeyse çıksın ortaya. Şu an toplam benim bildiğim 9-10 kişiyiz. Daha da fazla olabilir. Bir kişinin de duyduğum kadarıyla 200 bin lira alacağı varmış. Parayı peşin verdik, bilezik alacağız diye, bize siparişin hazır olmadığını söyledi. Ama verdiği tarihte geldiğimizde kendisi ortalıkta yoktu" şeklinde konuştu.

