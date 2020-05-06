Bağcılar'da kaza yaptıktan sonra yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bağcılar'da kaza yaptıktan sonra yakalanan şüpheli tutuklandı

Bağcılarda "dur" ihtarına uymayarak kaza yaptıktan sonra gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Bağcılarda "dur" ihtarına uymayarak kaza yaptıktan sonra gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Demirkapı Mahallesi Bagˆcılar Asfaltı Caddesi'nde s¸u¨phe u¨zerine durması yönünde uyarılan ancak ikazlara uymayan sürücünün kullandığı araç, hasarlı trafik kazasına karıs¸tıktan sonra durduruldu. Şoför koltuğundaki Fatih Tuncay H. (42), gözaltına alındı. Şüphelinin üstünde 100 gram uyuşturucu, 6 bin 415 lira ve bir cep telefonu bulundu. "Uyus¸turucu madde ticareti yapma" suçundan arama kaydı olduğu tespit edilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Yer çekimine estetikle karşı koyan fenomen itiraf etti: Deforme oldular

Survivor Aycan Yanaç: Fenerbahçe'den başka yerde kendimi göremiyorum

Acun Ilıcalı, Dominik'te mahsur kaldığı 20 yaşındaki sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi

Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya ile evlenecek iddialarına yanıt verdi

Hadise, birlikte karantinada olduğu Kaan Yıldırım'a sevdiği için iki koli kestane aldı

Esra Erol, koronavirüs vakasından sonra şimdi de küfür olayıyla sarsıldı

45 kilo veren ünlü şarkıcı, iğne ipliğe döndü! Görenler tanıyamıyor

Sevgilisi Sevcan Yaşar'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle karakolluk olan Sermiyan Midyat, kendisini savundu

Sevgilisini Instagram'dan silen Eda Ece, ayrılık haberlerini yalanladı

Sokağa çıkma yasağını delen 19 yaşındaki Aleyna Tilki, eşek otlattı

Eski Survivor yarışmacısı Semih Öztürk'ten "Adada oruç tutmak yasak mı?" sorusuna cevap: Yasak değil ama ayrıcalık tanınmaz

Ekonomik sıkıntı yaşadığını söyleyen Serdar Ortaç, Chloe Loughnan'ın nafakası hakkında konuştu: Biz daha ölmedik

Burcu Esmersoy'dan korona itirafı: İspanyol bir aileyle sarmaş dolaş şampiyonluk kutladım

Zıplayarak poz veren Jennifer Lopez, takipçilerini motive etti: Pozitif kalın, birlikte olacağız

Survivor'da yarışma stratejisi tutmayan Mert'e Aycan'dan tepki: Bundan sonra ben yokum