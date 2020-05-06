Bağcılar'da kaza yaptıktan sonra yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bağcılarda "dur" ihtarına uymayarak kaza yaptıktan sonra gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Demirkapı Mahallesi Bagˆcılar Asfaltı Caddesi'nde s¸u¨phe u¨zerine durması yönünde uyarılan ancak ikazlara uymayan sürücünün kullandığı araç, hasarlı trafik kazasına karıs¸tıktan sonra durduruldu.
Şoför koltuğundaki Fatih Tuncay H. (42), gözaltına alındı.
Şüphelinin üstünde 100 gram uyuşturucu, 6 bin 415 lira ve bir cep telefonu bulundu.
"Uyus¸turucu madde ticareti yapma" suçundan arama kaydı olduğu tespit edilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.