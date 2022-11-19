Bağcılar'da kiracısıyla zam konusunda anlaşmazlık yaşayan ev sahibi kapıyı balyozla kırdı - Son Dakika
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Bağcılar'da kiracısıyla zam konusunda anlaşmazlık yaşayan ev sahibi kapıyı balyozla kırdı

19.11.2022 09:17
Bağcılar'da kiracısıyla zam konusunda anlaşmazlık yaşayan ev sahibi kapıyı balyozla kırdı

Bağcılar'da kiracısıyla zam konusunda anlaşmazlık yaşayan ev sahibi Murat Ç., kiracısı Muhammet Güner'in eşi ve kardeşleriyle birlikte oturduğu evin kapısını ve duvarlarını balyozla kırdı.

Bağcılar'da kiracısıyla zam konusunda anlaşmazlık yaşayan ev sahibi Murat Ç., kiracısı Muhammet Güner'in eşi ve kardeşleriyle birlikte oturduğu evin kapısını ve duvarlarını balyozla kırdı. Kiracı Güner ise karakola giderek ev sahibinden şikayetçi oldu.

Olay, bugün öğle saatlerinde Bağcılar Kirazlı Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, kiracı Muhammet Güner, kira zammı konusunda anlaşmazlık yaşadığı ev sahibi Murat Ç. tarafından evden çıkması için bir süredir tehdit ediliyordu. Bugün ise ev sahibi Murat Ç., kiracısı Muhammet Güner işte olduğu sırada elinde balyoz ile kapıya gelerek evin kapısını ve duvarının bir kısmını kırdı. Evin içine de giren ev sahibi, kiracısı Muhammet Güner'in yüzde 70 engelli kız kardeşinin üstüne yürüdü ve evi dağıttı. Kiracı Muhammet Güner karakola giderek ev sahibinden şikayetçi oldu.

Kiracı olarak oturduğu evin kapısı ev sahibi tarafından kırılan Muhammet Güner "Geçen seneden beri bizim ev sahibiyle bir husumetimiz vardı. Normalde kiram bin 250 TL iken bana 2 bin TL teklif etti. Ben de veremeyeceğimi TÜFE hesabına göre vereceğimi söyledim. Oğluma 'düzenleyeceğim evi' dedi ben de tüketici mahkemesine gidelim dedim. O da bana 'ben devlet kanun polis tanımıyorum' dedi. Geçen de ben 2 bin TL teklif ettim. Her tarafta 5 bin TL kira senin kiralardan haberin yok herhalde ben oğluma düzenleyeceğim evi dedi. ya sen 5 bin TL kira verince oğluna düzenlemeyeceksin de şimdi 5 bin TL versem oğlun evlenmeyecek miydi? Bana psikolojik baskın yapıyor. Savcılığa da suç duyurusunda bulundum karakola da gittim. Ben bunların hepsinden şikayetçiyim. Bugün de ben işteyken yüze 70 engelli kız kardeşim evde yatıyormuş eşim poğaça almaya gitmiş. Ev sahibi kapıyı kırmaya çalışınca kız kardeşim paniklemiş. Çığlık atınca alt komşumuz gelmiş. Kapımı ve duvarları balyozla kırmış. Zaten polisin yanında da beni ölümle tehdit etti. Polisin yanında bana saldırdı ailemin yanında beni rencide etti. Kardeşimin üzerine yürümüşler ben darp raporu da aldım" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Bağcılar, kiracı, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bağcılar'da kiracısıyla zam konusunda anlaşmazlık yaşayan ev sahibi kapıyı balyozla kırdı - Son Dakika

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