Bağcılar'da kitap fuarına katılan İlber Ortaylı'ya doğum günü sürprizi

BAĞCILAR Belediyesi tarafından düzenlenen Bağcılar Kitap Fuarı'nın açılışına tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı katıldı. Gençlere tavsiyelerde bulunan Ortaylı'ya doğum günü sürprizi yapıldı. 75. yaşına giren Ortaylı için pasta kesildi.

Bağcılar Belediyesi tarafından "Kitaplar meydana çıkıyor" temasıyla düzenlenen Bağcılar Kitap Fuarı başladı. Bağcılar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen ve çok sayıda yayın evinin stant açtığı 9 günlük fuarın açılışını ünlü tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı yaptı. Açılışa Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, yetkililer ve çok sayıda kitap sever katıldı.

"GENÇLERİN VE ÇOCUKLARIN BELEDİYE BAŞKANI OLACAĞIZ"

Açılışta konuşar Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, "En çok önemsediğimiz ve ilk olarak ifade ettiğimiz konu şu; Gençlerin ve çocukların belediye başkanı olacağız. Çalışmalarımızda ilk önem katsayımız, tabii ki kadınlarımız, gençlerimiz, çocuklarımız olacak. İnşallah değerli genç kardeşlerimiz el ele, omuz omuza Bağcılarımızla ilgili, Bağcılar'ımızın geleceği ilgili mücadele vereceğiz. Yine gençlerin ve çocukların ağırlıkta olduğu bir programı gerçekleştiriyoruz. Kitap fuarı İstanbul 'un en büyük açık hava kitap fuarının açılışını gerçekleştiriyoruz. Tabi okumak, gezmek kadar önemli. Mutlaka gezmek, görmek toplumun ve bireylerin gelişiminde ne kadar önemliyse mutlaka bunu dar zamanlarda bile olsa sürekli bir şekilde okuyarak bireysel kişiliğimizin gelişmesine çok büyük katkı sunmakta" diye konuştu.

"OSMANLI MAHALLESİ'NDE İNSANLAR ASAYİŞİ KENDİLERİ SAĞLARLAR"İstanbul'daki problemlerden bahseden Ortaylı ise," İstanbul'un bazı semtlerine musallat olan uyuşturucu. Onu da yine Avrupa'dan farklı yönlerimiz var Allah'tan. Her yere birer polis dikemezin. Mahalle halkı kendileri bir araya gelip hallediyorlar. Bu önemli bir özellik. Şunun üzerinde duracaksınız. Osmanlı Mahallesi'nde insanlar asayişi kendileri sağlarlar. Hükümete güvenirsen o iş zor. Yani bunun hesabı kitabı var. Hükümet her yere yetişemez kalabalık şehirlerde. Bazı banliyölere baktığın zaman varoşlara Avrupa şehirlerinde bile bir ümitsizlik, bir çöküntü görüyorsun. Paris'te bile. O bizim varoşlarda pek yok. Çünkü insanlar çalışıyor. Dayanışma içinde bazı problemleri hallediyorlar" diye konuştu.

"ÇOCUKLARIN O SUNUCULARDAN, O SPİKERLERDEN DOĞRU TÜRKÇE TELAFFUZUNU ÖĞRENMELERİ MÜMKÜN DEĞİL"Konuşmasında gençlere tavsiyelerde bulunan İlber Ortaylı, "Ne okuyacaksınız? Okursunuz da ne okuyacaksınız? Televizyonu açıyorsun, Türkçe bozuk. Yani o çocukların o sunuculardan, o spikerlerden doğru Türkçe telaffuzunu öğrenmeleri mümkün değil. Onun için size rica ediyorum. Ben ne yapabilirim diyorsun? Yaparsın. Takip edin programları Türkçesi bozuk insanları şikayet edin muhtelif yerlere. Bütün bu bozuk Türkçeleri tespit edeceksiniz,mahalleli olarak şikayet edeceksiniz. Önce o kanala sonra RTÜK'e. Tesiri olur" dedi.

"MÜHİM OLAN ÜNİVERSİTEYE GİTMEK DEĞİLDİR. LİSAN BİLMEKTİR. SPOR YAPMAKTIR.Ortaylı, " Okuyan çocuk ve iyi bir mahluktur, iyi bir yaratıktır. Teşvik edilmesi, korunması, himayesi lazım. Fakirse beslenir, giydirilir. Orta halli bir ailedense sokağa çıkmasına dikkat edilir, ne yaptığına. Okumanın bir kardeşi vardır, spor. Yani sporla gitmeyen okumanın ne ferde ne cemiyete bir faydası yok. Mühim olan üniversiteye gitmek değildir. Lisan bilmektir, spor yapmaktır, bir zanaat olmaktır. Üniversiteye gitmişsin de ne olmuş, bitirmişsin de ne olmuş? İyi bir şey olmadıktan sonra kağıdı duvara as, eğlence olsun diplomayı. Ama bazı şeyleri kendiniz yapmanız lazım ki sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur. Kendi bilgini, kendi vücudunun eğitimini, kendi aşını, işini, kendi kapını, musluğunu tamir etmeyi kendin öğreneceksin" ifadelerini kullandı.

DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ Konuşmasının ardından bugün 75. yaşına giren İlber Ortaylı'ya sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. Mumları üfleyen Prof. Dr. Ortaylı teşekkür ederek, 'pastayı 18 yaşın altındakiler yiyecek' diyerek espri yaptı. Ortaylı'ya tören sonunda Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir tarafından kitap hediye edildi.

- İstanbul