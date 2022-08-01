BAĞCILAR'DA ÇİÇEK GÖNDERME KAVGASI - Son Dakika
Üye Girişi

BAĞCILAR'DA ÇİÇEK GÖNDERME KAVGASI

01.08.2022 15:38
BAĞCILAR'DA ÇİÇEK GÖNDERME KAVGASI

BAĞCILAR'da kız kardeşine çiçek gönderilmesine sinirlenen ağabey, arkadaşlarını toplayarak çiçek gönderen kişiye sopalarla saldırdı.

BAĞCILAR'da kız kardeşine çiçek gönderilmesine sinirlenen ağabey, arkadaşlarını toplayarak çiçek gönderen kişiye sopalarla saldırdı. Yaşanan arbede anları çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bağcılar Demirkapı Mahallesi'nde dün akşam saat 21.00 sıralarında esnaflık yapan birinin oğlu, iddiaya göre aynı mahallede oturan bir kıza çiçek gönderdi. Eve gönderilen çiçekten kızın ağabeyinin de haberi oldu. Ağabey, yanına aldığı birkaç arkadaşıyla, çiçeği gönderen kişinin babasının dükkanına gitti. Dükkanda çiçek gönderen kişiyi gören grup, onu sokak arasına doğru kovalamaya başladı. Grup, çiçek göndereni yakaladıktan sonra tekme ve sopalarla dövmeye başladı.

Mahalleli kargaşayı ayırmaya çalıştı. Kızın ağabeyi elindeki sopayı, çiçeği gönderen kişinin sırtında kırdı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ve bekçiler kavgayı ayırdı. Taraflar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Çiçeği gönderenin darbedildiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Mahalle sakinlerinden biri, "Gürültüyü duyduk camdan baktık. Ellerinde sopa olan birkaç kişi vardı, bir kişiye sağlam vuruyorlardı. Biz kavganın önce dernek binasında çıktığını sandık ama zihinsel engelli kişi bir kıza çiçek göndermiş. Kızın ailesi de sokakta o çocuğa denk gelince dövdü. Sırtında sopayı kırdılar. Biz de camlardan çığlık attık vurmayın diye" dedi.


YORUMLAR
500
BAĞCILAR'DA ÇİÇEK GÖNDERME KAVGASI BAĞCILAR'DA ÇİÇEK GÖNDERME KAVGASI Bağcılar'da vatandaşlar, açık hava sinemasının keyfini yaşıyor Bağcılar'da vatandaşlar, açık hava sinemasının keyfini yaşıyor
Kaynak: DHA

Bağcılar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BAĞCILAR'DA ÇİÇEK GÖNDERME KAVGASI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:33 CHP'li Engin Altay'ın AK Parti çıkışına, TBMM Başkanı Şentop'tan tepki: Siyasette tehdit, gizli saklı iş olmaz
21:22 Fanatik Galatasaraylı oyuncu Behzat Uygur, spiker Ertem Şener'e sosyal medyadan gönderme yaptı!
20:40 Erdoğan'ın duyurduğu sosyal konut projesinde 4 gruba kontenjan ayırılacağı açıklandı!
20:35 Fındık fiyatını eleştiren Kılıçdaroğlu ve Akşener'e, Erdoğan'dan yanıt: Vatandaşın gönlündeki rakamı açıkladık
20:29 Beşiktaş'ın kiralık olarak renklerine bağladığı tecrübeli sol bek, bu akşam İstanbul'a ayak basıyor!
19:46 Erdoğan, Kabine Toplantısı'ndan sonra açıklamalar yapıyor!
19:40 Galatasaray, Uruguaylı yıldız futbolcu Lucas Torreira ile anlaşma sağladı!
19:15 Sağlıkta şiddet konusunda Cumhur İttifakı'nı suçlayan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na AK Parti'den ilk cevap: Çalışmalarımız sürüyor
18:55 28 Şubat davası hükümlüsü Çevik Bir hakkında demans tanısı sonrası tahliye kararı çıkarıldı!
18:08 Türk definecilerin kazı sırasında yaşadıkları korkuttu! O anlar kameraya kaydedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2022 21:41:13. #1.11#
SON DAKİKA: BAĞCILAR'DA ÇİÇEK GÖNDERME KAVGASI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement