BAĞCILAR'DA KOCASINDAN ŞİDDET GÖREN KADIN PENCEREDEN ATLADI - Son Dakika

BAĞCILAR'DA KOCASINDAN ŞİDDET GÖREN KADIN PENCEREDEN ATLADI

BAĞCILAR'da bir kadın, şiddet gördüğü kocasından kurtulmak için birinci kattaki evlerinin penceresinden atladı.

BAĞCILAR'DA KOCASINDAN ŞİDDET GÖREN KADIN PENCEREDEN ATLADI, System.String[]

BAĞCILAR'da bir kadın, şiddet gördüğü kocasından kurtulmak için birinci kattaki evlerinin penceresinden atladı. Beton zemine çakılan kadının ayağında ve kolunda kırıklar oluştu. Cinnet getiren koca ise kendini eve kilitleyerek kendisine ve eşyalara zarar verdi. Yaralanan kadın ve kendisine zarar vererek bitkin düşen koca hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, saat 02.30 sıralarında Güneşli Mahallesi 1257. Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Ercan U., eşi Vesile U.'yu darp etmeye başladı. Ercan U., mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile eşini bıçaklamaya çalışınca, talihsiz kadın canını kurtarmak için birinci kattaki evin penceresinden atlayarak beton zemine çakıldı. Ercan U. ise kendisini eve kilitleyerek evdeki eşyaları kırmaya ve kendisine zarar vermeye başladı.

POLİS KAPIYI KIRARAK EVE GİRDİ

Sesleri duyarak dışarı çıkan komşuları ise Vesile U.'nun yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralı kadını ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralı kadının ayağında ve kolunda kırıklar olduğu öğrenildi.

İKNA OLMADI, POLİS KAPIYI KIRDI

Polis ekipleri de kendisini eve kilitleyip eşyaları kıran Ercan U.'yu uzun uğraşlara rağmen sakinleştiremedi. Bunun üzerine evin kapısını kırarak içeri giren ekipler, eşyaları kırarken kendisine de zarar veren ve bitkin düşen Ercan U.'yu çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Vücudunun çeşitli yerlerinde kesikler oluşan Ercan U. da hastaneye kaldırıldı.

KADININ YARDIM ÇIĞLIĞINI DUYDUK

Kadının yardım çığlıklarını duyup yardıma koşan komşusu Mehmet Tan yaşananları anlatarak, "Adam şizofreni hastası. Karısını dövmeye kalktı. Biz de yardım ettik, çektik ama olmadı. Adam kriz geçiriyormuş, bekledik biz de. Yapabileceğimiz başka bir şey yoktu. Polis ekiplerini aradık. Kadın kendini kurtarmak için aşağı atladı. Biz de onun yardım çığlığını duyduk, yanına gittik yardıma. Adam şu an gazı açmış çakmakla yakarım diye tehdit ediyor. Bütün camları kırıyor eliyle. Bıçak çekmiş kadına, kadının şu an ayağı kırık, kemiği de çıkmış yerinden" şeklinde konuştu.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.06.2020 05:21 Kaynak: DHA

Son Dakika Yerel BAĞCILAR'DA KOCASINDAN ŞİDDET GÖREN KADIN PENCEREDEN ATLADI - Son Dakika

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