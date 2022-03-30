Son dakika haberleri: Bağcılar'da kocası tarafından öldürülen kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Bağcılar'da kocası tarafından öldürülen kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

30.03.2022 12:53

Edinilen son dakika gelişmesine göre Bağcılar'da kocası tarafından öldürülen kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı Bağcılar'da sokak ortasında komşusunu öldüren şahıs, eve gelerek eşini öldürüp intihar etmişti.

Bağcılar'da kocası tarafından öldürülen kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

İSTANBUL - Bağcılar'da sokak ortasında komşusunu öldüren şahıs, eve gelerek eşini öldürüp intihar etmişti. Eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan ailesi tarafından teslim alındı.

Bağcılar'da dün gece Ramazan Onat isimli şahıs sokak ortasında tartıştığı komşusu Ahmet Kadir Çakır'ı silahla vurarak öldürmüştü. Daha sonra evine gelip eşi Gülşen Onat'ı da silahla öldüren Ramazan Onat intihar etmişti. Adli Tıp Kurumu'na getirilen Gülşen Onat'ın cenazesi otopsinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi. Ailesi tarafından teslim alınan Onat'ın cenazesi Tekirdağ Marmaraereğlisi'nde defnedilecek.

Olayın nasıl olduğunu bilmediğini söyleyen Gülşen Onat'ın teyzesi Azime Mustaklı, "Bilmiyoruz ki nasıl olduğunu komşusundan öğrendim gece kalkıp Tekirdağ'dan geldim. Biz geldiğimizde her şey bitmişti eve dahil girmedik. Kendi aralarında sorun olup olmadığını bilmiyoruz acımız çok büyük" dedi.

Son dakika haberleri: Bağcılar'da kocası tarafından öldürülen kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı
Son dakika haberleri: Bağcılar'da kocası tarafından öldürülen kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı
Son dakika haberleri: Bağcılar'da kocası tarafından öldürülen kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı
Son dakika haberleri: Bağcılar'da kocası tarafından öldürülen kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı
Son dakika haberleri: Bağcılar'da kocası tarafından öldürülen kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı
Son dakika haberleri: Bağcılar'da kocası tarafından öldürülen kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı
Son dakika haberleri: Bağcılar'da kocası tarafından öldürülen kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı
Son dakika haberleri: Bağcılar'da kocası tarafından öldürülen kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı
Son dakika haberleri: Bağcılar'da kocası tarafından öldürülen kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı
Son dakika haberleri: Bağcılar'da kocası tarafından öldürülen kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı
Son dakika haberleri: Bağcılar'da kocası tarafından öldürülen kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

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Bağcılar'da kocası tarafından öldürülen kadının cenazesi Adli Tıp'tan alındı Bağcılar'da kocası tarafından öldürülen kadının cenazesi Adli Tıp'tan alındı Son dakika... Erzurum'da eski kocası tarafından öldürülen kadın ve kızı son yolculuğuna uğurlandı Son dakika... Erzurum'da eski kocası tarafından öldürülen kadın ve kızı son yolculuğuna uğurlandı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Bağcılar'da kocası tarafından öldürülen kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Bağcılar'da kocası tarafından öldürülen kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı - Son Dakika
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