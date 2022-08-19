BAĞCILAR'DA PARK YERİ TARTIŞMASINDA KOMŞULARINI SİLAHLA YARALADI - Son Dakika
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BAĞCILAR'DA PARK YERİ TARTIŞMASINDA KOMŞULARINI SİLAHLA YARALADI

19.08.2022 10:16

BAĞCILAR'da komşular arasında park yeri nedeniyle tartışma çıktı.

BAĞCILAR'da komşular arasında park yeri nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sonrası silahıyla geri dönen M.K., İ.G. ve oğlu T.G.'ye doğru ateş etti. Komşularını yaralayan M.K. tutuklanırken, baba ve oğlunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bağcılar 100. Yıl Mahallesi'nde komşular arasında otopark anlaşmazlığı nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından olay yerinden ayrılan M.K. bir süre sonra tabancayla geri geldi. Komşuları İ.G. ve oğlu T.G.'ye doğru ateş eden M.K. ve yanındaki A.Y.B. kaçtı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. Yaralanan baba ve oğlu sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldıktan sonra, hastaneye kaldırıldı. Baba ve oğlunun hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Polis saldırganın kimliğini belirlemek için güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Saldırgan komşu M.K. ve A.Y.B. gözaltına alındı. Olayda kullanılan silaha el konuldu. Yaşının küçük olduğu öğrenilen A.Y.B. serbest bırakılırken, M.K. 'Kasten yaralama' suçundan tutuklandı.

Görüntü dökümü-------------------------Silahlı kişinin ateş ettiği anlar-Kadınların saldırganı uzaklaştırmaya çalışması-Olayda kullanılan silahın görüntüsü

-Tutuklanan M.K.'nin fotoğrafı


YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Bağcılar, Baba, DHA, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BAĞCILAR'DA PARK YERİ TARTIŞMASINDA KOMŞULARINI SİLAHLA YARALADI - Son Dakika

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SON DAKİKA: BAĞCILAR'DA PARK YERİ TARTIŞMASINDA KOMŞULARINI SİLAHLA YARALADI - Son Dakika
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