Bağcılar'da komşusunu çakıyla öldüren zanlının müebbet hapsi istendi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bağcılar'da komşusunu çakıyla öldüren zanlının müebbet hapsi istendi - Son Dakika

Bağcılar'da komşusunu çakıyla öldüren zanlının müebbet hapsi istendi

6 saat önce

Bağcılar'da annesinin arkadaşı ve komşuları 54 yaşındaki Tatiana Açan'ı boğazına çakı saplayarak öldüren sanığın "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "nitelikli yağma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Bağcılar'da komşusunu çakıyla öldüren zanlının müebbet hapsi istendi, System.String[]

Bağcılar'da annesinin arkadaşı ve komşuları 54 yaşındaki Tatiana Açan'ı boğazına çakı saplayarak öldüren sanığın "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "nitelikli yağma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.


Bağcılar'da komşusu ve annesinin arkadaşı Moldova asıllı Tatiana Açan'ı 21 Şubat 2018 tarihinde öldüren Ali Güney'in yargılanmasına devam edildi.


Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık Ali Güney, hayatını kaybeden Tatiana Açan'ın eşi Kartal Açan ve taraf avukatları hazır bulundu.


Duruşmada, sanığın maktül ile ilişki yaşadığını ve telefonla görüştüklerini söylemesi üzerine mahkeme tarafından Bilgi Teknoloji Kurumu'ndan istenen rapor okundu. BTK'dan gelen cevapta sanık ile maktül arasında herhangi bir arama ya da mesaj kaydı olmadığı aktarıldı.


Ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis istendi


Raporun okunmasının ardından cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı. Mütalaada manık ile maktül arasında herhangi bir arama ve mesaj kaydının bulunmadığını aktaran savcı, sanığın atılı suçu işlediğini belirterek 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'nitelikli yağma' suçundan ise 15 yıla kadar hapis cezası talep etti.


Mahkeme, sanık Ali Güney ve avukatına son savunmaları için süre vererek duruşmayı erteledi.


Olayın geçmişi


Garsonluk yapan Ali Güney (21) iddialara göre komşusu ve annesinin arkadaşı Moldova asıllı Tatiana Açan'ı (54) 21 Şubat 2018'de para isteyerek çakıyla öldürmüştü. Yanındaki eldiven getiren Ali Güney, Tatiana Açan'ı öldürdükten sonra evde bulunan erkek kol saatleri, telefon kulaklığı, ve içki şişelerini alarak evden ayrılmıştı. Yaşanan boğuşma esnasında hırkasından bir düğme kopan Güney, polislerin cinayete ilişkin apartmanda yaşayanların sosyal medya hesaplarının incelemesi sonucu tespit edilmişti. Cinayeti işlediğini kabul eden sanık hakkında 'tasarlayarak bir suçu gizlemek ya da yakalanmamak için öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis,'silahla yağma' suçundan ise 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. - İSTANBUL

Bağcılar, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 11:58 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Davetsiz girdikleri düğünde damadı döverek öldürdüler
Eşini ve kızını öldüren sanık: Ölen yabancı birisi değil, onların ardından savunma yapmayı kendime yakıştıramıyorum İki yıldır ayrı yaşadığı eşini bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı Ailesine kına bırakıp intihar etti: Kanınızla elimi kirletmek istemiyorum

Son Dakika Haberleri
18:39 Bakan Dönmez: Akdeniz'de misafir değil, ev sahibiyiz - Son Dakika Haber
18:34 Doktorlar bile şaşırdı! Hastanın anüsünden 18 santimetre uzunluğunda, 5 santimetre kalınlığında şişe çıkarıldı - Son Dakika Haber
18:32 Taciz iddiasıyla yargılanan berbere 12 yıl 11 ay hapis cezası - Son Dakika Haber
18:30 Yunanistan'ın Sisam Adası'nda göçmenlerin protestosuna polis müdahalesi - Son Dakika Haber
18:26 Sivas'ta inşaat işçisi, kendisini iple asarak intihar etti - Son Dakika Haber
18:26 Zonguldak'ta otomobil yayalara çarpıp karşı şeride geçti: 3 yaralı - Son Dakika Haber
17:50 Alev alan öğrenci servisi bomba gibi patladı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2019 18:42:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bağcılar'da komşusunu çakıyla öldüren zanlının müebbet hapsi istendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]