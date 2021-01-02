Bağcılar'da kontrolden çıkan araç takla attı - Son Dakika

Bağcılar'da kontrolden çıkan araç takla attı
02.01.2021 23:28
Bağcılar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu boş yolda takla atan araçta bir kişi hafif yaralandı.
Bağcılar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu boş yolda takla atan araçta bir kişi hafif yaralandı.
Kaza, saat 20.30 sıralarında Bağcılar Kirazlı Mahallesi Mevlana Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 34 AZZ 99 plakalı aracın sürücüsü cadde üzerinde seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Kazadan hafif sıyrıklarla kurtulan araç sürücüsü polis aracıyla tedbir amaçlı olarak hastaneye götürüldü. Ters dönen araç çekici vasıtasıyla kaldırıldı. - İSTANBUL
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