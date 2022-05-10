Bağcılar'da kontrolden çıkan otomobil önündeki araca çarparak takla attı - Son Dakika

Bağcılar'da kontrolden çıkan otomobil önündeki araca çarparak takla attı

İSTANBUL - Bağcılar'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil önündeki araca çarparak takla attı. Kazada şans eseri ölen yada yaralanan olmazken, trafikte yoğunluk oluştu.

Kaza, akşam saatlerinde Bağcılar Göztepe Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sürücünün kontrolünden çıkan otomobil önce önündeki araca çarparak takla attı. Otomobil çarptığı araç ise refüje vurarak durabildi. Kazada şans eseri ölen yada yaralanan olmazken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekibi, yolda önlem alarak trafiğin akışını sağlarken, sağlık ekipleri ise takla atan otomobilin sürücüsünü sağlık kontrolünden geçirdi. Kaza nedeniyle trafikte oluşan yoğunluk ise, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.