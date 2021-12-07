Bağcılar'da kontrolden çıkıp devrilen cezaevi aracı viyadükte asılı kaldı - Son Dakika

Bağcılar'da kontrolden çıkarak devrilen cezaevi aracı, viyadükte asılı kaldı.

Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu Bağcılar mevkisi Mahmutbey Viyadüğü'nde bir cezaevi midibüsü henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada cezaevi aracı viyadükte asılı kaldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişinin yaralandığı öğrenildi.