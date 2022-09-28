İstanbul'da köpeğe eziyet eden kişiye işlem yapıldı - Son Dakika
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İstanbul'da köpeğe eziyet eden kişiye işlem yapıldı

28.09.2022 13:00
İstanbul'da köpeğe eziyet eden kişiye işlem yapıldı

Bağcılar'da köpeğe eziyet eden kişi hakkında işlem yapıldı.

Bağcılar'da köpeğe eziyet eden kişi hakkında işlem yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada bir kişinin motosikletle giderken tasmasından tutarak köpeği koşturan kişinin görüntülerinin paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Olayın 100. Yıl Mahallesi'nde bir caddede gerçekleştirildiğini ve kişinin Ö.D. olduğunu belirleyen ekipler, aynı mahallede söz konusu kişiyi yakaladı.

İfadesinde iş yerinde kendisine ait olan ve kaçan köpeğini motosikletle giderek yakaladığını belirten Ö.D, bulduğu köpeğiyle beraber döndükleri anda bu görüntülerin oluştuğunu iddia etti.

Ö.D hakkında, "Hayvanları Koruma Kanunu'na Muhalefet" suçundan işlem yapılacağı belirtildi.

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Kaynak: AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Bağcılar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da köpeğe eziyet eden kişiye işlem yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da köpeğe eziyet eden kişiye işlem yapıldı - Son Dakika
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