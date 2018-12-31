Bağcılar'da Korkutan Yangın
1 saat önce
- Bağcılar'da korkutan yangın Alevler kısa sürede tüm binayı sardıİSTANBUL - Bağcılar Kemalpaşa mahallesinde 5 katlı binanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu.
- Bağcılar
'da korkutan yangın
Alevler kısa sürede tüm binayı sardı
İSTANBUL - Bağcılar Kemalpaşa
mahallesinde 5 katlı binanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevlerin bütün çatıyı sardığı yangında herhangi can kaybı yada yaralanan olmazken binada büyük oranda maddi hasar meydana geldi.
Yangın, Bağcılar Kemalpaşa mahallesi 1966 sokakta saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Beş katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın bir anda bütün çatıyı sardı. Yangını gören vatandaşlar, durumu hemen itfaiye,polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Yangının kontrol altına alındığı binada bulunan vatandaşlar ise tedbir amacıyla dışarıya çıkartıldı. Yangında çatı bulunan ve vatandaşlar tarafından son anda dışarıya çıkartılan tüplerin patlamaması ise olası bir faciayı önledi. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmadı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 05:29 Kaynak: İHA
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