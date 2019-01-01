Son Dakika Haberleri: Bağcılar'da Korkutan Yangın

Bağcılar'da Korkutan Yangın

1 saat önce

Bağcılar Kemalpaşa mahallesinde 5 katlı binanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Bağcılar'da Korkutan Yangın, System.String[]
Bağcılar Kemalpaşa mahallesinde 5 katlı binanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevlerin bütün çatıyı sardığı yangında herhangi can kaybı yada yaralanan olmazken binada büyük oranda maddi hasar meydana geldi.

Yangın, Bağcılar Kemalpaşa mahallesi 1966 sokakta saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Beş katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın bir anda bütün çatıyı sardı. Yangını gören vatandaşlar, durumu hemen itfaiye,polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Yangının kontrol altına alındığı binada bulunan vatandaşlar ise tedbir amacıyla dışarıya çıkartıldı. Yangında çatı bulunan ve vatandaşlar tarafından son anda dışarıya çıkartılan tüplerin patlamaması ise meydana gelebilecek bir faciayı önledi. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmadı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:00 Kaynak: İHA

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