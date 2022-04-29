Bağcılar'da korkutan yangın - Son Dakika
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Bağcılar'da korkutan yangın

29.04.2022 11:38
Bağcılar'da korkutan yangın

Bağcılar'da henüz belirlenemeyen bir nedenle beş katlı bir binanın çatısında yangın meydana geldi.

Bağcılar'da henüz belirlenemeyen bir nedenle beş katlı bir binanın çatısında yangın meydana geldi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Yangın, Bağcılar Zafer Mahallesi 1458. Sokak'ta meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle beş katlı bir binanın çatısında yangın meydana geldi. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Olay yerine gelen polis ekipleri bina etrafında geniş çaplı güvenlik önlemleri alırken, yangında herhangi bir yaralanan olmadı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemeler sürüyor. - İSTANBUL

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Zafer Mahallesi, Bağcılar, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bağcılar'da korkutan yangın - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bağcılar'da korkutan yangın - Son Dakika
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