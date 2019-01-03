Son Dakika Haberleri: Bağcılar'da Korkutan Yangın: 5 Kişilik Aile Mahsur Kaldı

Bağcılar'da Korkutan Yangın: 5 Kişilik Aile Mahsur Kaldı

23 dakika önce

Bağcılar'da 5 katlı binanın 2'inci katında çıkan yangında mahsur kalan 5 kişilik aile itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, alevler uzun uğraşları sonucu kontrol altına alındı.

Bağcılar'da Korkutan Yangın: 5 Kişilik Aile Mahsur Kaldı, System.String[]
Bağcılar'da 5 katlı binanın 2'inci katında çıkan yangında mahsur kalan 5 kişilik aile itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, alevler uzun uğraşları sonucu kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde Merkez Mahallesi 740'ıncı Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanın ikinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının çıktığı dairede oturan çocuklarında bulunduğu 5 kişilik bir aile mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve doğalgaz ekibi sevk edildi. Bölgedeki doğalgaz akışının kesilmesinin ardından itfaiye erleri yangının meydana geldiği dairede mahsur kalan aileyi kurtardı. Dumandan etkilenen 5 kişi sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınırken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 11:39 Kaynak: İHA

İtfaiye, Bağcılar, 3. Sayfa
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