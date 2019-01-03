Son Dakika Haberleri: Bağcılar'da Korkutan Yangın: 5 Kişilik Aile Mahsur Kaldı

Bağcılar'da Korkutan Yangın: 5 Kişilik Aile Mahsur Kaldı

18 dakika önce

Bağcılar'da korkutan yangın: 5 kişilik aile mahsur kaldıİSTANBUL - Bağcılar'da 5 katlı apartmanın 2'inci katında bilinmeyen bir nedenden çıkan yangında 5 kişilik aile evde mahsur kaldı.

Bağcılar'da korkutan yangın: 5 kişilik aile mahsur kaldı

İSTANBUL - Bağcılar'da 5 katlı apartmanın 2'inci katında bilinmeyen bir nedenden çıkan yangında 5 kişilik aile evde mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri tarafından yangın merdiveniyle kurtarılan aile sağlık ekiplerince tedavi altına alındı.
Olay, akşam saatlerinde Merkez Mahallesi 740'ıncı Sokakta bulunan 5 katlı apartmanın ikinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının çıktığı dairede oturan çocuklarında bulunduğu 5 kişilik bir aile mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve doğalgaz ekibi sevk edildi. Bölgedeki doğalgaz akışının kesilmesinin ardından, itfaiye erleri yangının meydana geldiği dairede mahsur kalan aileyi kurtardı. Dumandan etkilenen 5 kişi sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınırken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 11:44 Kaynak: İHA

Polis, İtfaiye, Bağcılar, 3. Sayfa
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