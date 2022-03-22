Bağcılar'da korkutan yangın: 70 yaşındaki yaşlı adam hayatını kaybetti - Son Dakika
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Bağcılar'da korkutan yangın: 70 yaşındaki yaşlı adam hayatını kaybetti

22.03.2022 20:00

Bağcılar'da korkutan yangın: 70 yaşındaki yaşlı adam hayatını kaybettiİSTANBUL Bağcılar'da 3 katlı bir binada çıkan yangın paniğe neden olurken, 70 yaşındaki Davut Yılmaz hayatını kaybetti.

Bağcılar'da korkutan yangın: 70 yaşındaki yaşlı adam hayatını kaybetti

İSTANBUL Bağcılar'da 3 katlı bir binada çıkan yangın paniğe neden olurken, 70 yaşındaki Davut Yılmaz hayatını kaybetti.

Olay, Bağcılar Kirazlı Mahallesi, 1203 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı bir binanın 1.katında bilinmeyen nedenle yangın meydana geldi. Alevler kısa sürede büyürken, yangın sokakta paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar evde bulunan 3 kişiyi kapıyı kırıp dışarı çıkardı. İtfaiye ekipleri yangına hemen müdahale etti. Bu esnada evde yaşayan 70 yaşındaki Davut Yılmaz'ın, dışarıya çıkmadığını söyleyen yakınları durumu ekiplere bildirdi. İtfaiye ekipleri, içeride hareketsiz yatan Yılmaz'a ulaşıp dışarı çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Yangın söndürülürken, kurtarılan 3 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından evde maddi hasar meydana geldi. Hayatını kaybeden Davut Yılmaz'ın cenazesi morga kaldırıldı.

Bağcılar'da korkutan yangın: 70 yaşındaki yaşlı adam hayatını kaybetti
Bağcılar'da korkutan yangın: 70 yaşındaki yaşlı adam hayatını kaybetti
Bağcılar'da korkutan yangın: 70 yaşındaki yaşlı adam hayatını kaybetti

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BAĞCILAR'DA 3 KATLI BİNADAKİ YANGINDA 1 ÖLÜ (1) BAĞCILAR'DA 3 KATLI BİNADAKİ YANGINDA 1 ÖLÜ (1) Son dakika haberi! Bağcılar'da bir evde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, evde bulunan yaşlı vatandaş hayatını kaybetti. Son dakika haberi! Bağcılar'da bir evde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, evde bulunan yaşlı vatandaş hayatını kaybetti. Mutfakta çıkan yangın korkuttu Mutfakta çıkan yangın korkuttu

Davut Yılmaz, Bağcılar, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bağcılar'da korkutan yangın: 70 yaşındaki yaşlı adam hayatını kaybetti - Son Dakika


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