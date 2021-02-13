Bağcılar'da Kovid-19 denetimleri - Son Dakika

Bağcılar'da Kovid-19 denetimleri

13.02.2021 19:13
Bağcılar'da Kovid-19 denetimleri, System.String[]

Bağcılar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamındaki denetimlere Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ve İlçe Emniyet Müdürü Hasan Demirbağ da katıldı.

Bağcılar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamındaki denetimlere Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ve İlçe Emniyet Müdürü Hasan Demirbağ da katıldı.

Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uyulup uyulmadığını denetledi. Kapalı olması gereken işyerlerinin denetlendiği uygulamada, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan kişiler hakkında da işlem yapıldı.

Denetime Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ve İlçe Emniyet Müdürü Hasan Demirbağ da katıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı, Çarşı Caddesi ile Osmangazi Caddesi'ndeki denetimlerde Kaymakam Eldivan ve Başkan Çağırıcı, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan vatandaşlarla sohbet etti. Görev başındaki Kızılay çalışanlarını da ziyaret eden Eldivan ve Çağırıcı, bir süre sohbet ettikleri çalışanlarla fotoğraf çektirdi.

İlçedeki denetimlerin devam edeceği bildirildi.

Mustafa Eldivan, Hisarcık, Bağcılar, Eldivan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bağcılar'da Kovid-19 denetimleri - Son Dakika


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