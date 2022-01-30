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Bağcılar'da kumar baskını; 4 gözaltı - Son Dakika

Bağcılar'da kumar baskını; 4 gözaltı

30.01.2022 22:10
Bağcılar'da kumar baskını; 4 gözaltı

BAĞCILAR'da polis ekipleri, kumar oynandığı ihbarı üzerine bir mekana baskın düzenledi.

BAĞCILAR'da polis ekipleri, kumar oynandığı ihbarı üzerine bir mekana baskın düzenledi. Mekan sahibinin polis ekiplerine sandalye ve bardak fırlatması sonucu, 4 polis memuru yaralandı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Bağcılar Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, 'Kumar oynanması ve Kumar Oynanması için Yer ve İmkan Sağlama Suçları' ile mücadele için ihbar ve şikayetleri değerlendirmek üzere özel ekip kuruldu. Fatih Mahallesi'nde bir işyerinde kumar oynandığı ihbarını alan polis ekipleri, dün gece saat 01.15 sıralarında mekana baskın düzenledi. Ekipler, içeride para yerine geçen pullar bulunduğunu, 7 kişinin oyun kartlarıyla kumar oynadığını ve alkol sunumunun yapıldığını belirledi.

4 POLİS YARALANDI

Kumar oynayan kişilere ceza kesen polis ekipleri, bu sırada mekan sahibi A.A.'nın tepkisiyle karşılaştı. A.A.  "Ben ekmek yiyemeyeceksem kimse yiyemeyecek" diyerek iş yerinde bulunanlara polislere saldırmaları yönünde talimat verdiği öğrenildi. Bunun üzerine kumar oynadığı tespit edilen kişiler ile mekan sahibi, polis ekiplerine sandalye ve bardak fırlattı. Saldırıda 1 polis memurunun her iki el parmaklarında kırıklar ile kafasında şişlik oluşurken 3 polis memuru ise hafif şekilde yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, mekan sahibi A.A. ile birlikte B.K., Y.K., F.Y. isimli şüphelileri gözaltına aldı. İş yerinde bulunan ve kimlik bilgileri belli olan 11 kişinin iş yerinin arka camını kırarak olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Polis, kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Yaşanan arbedede yaralanan polis memurları hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Gözaltına alınan şahıslar ise işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü. Söz konusu mekana daha önce iki defa 'kumar oynamaya yer temin etmek' suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.


Bağcılar'da kumar baskını; 4 gözaltı
Bağcılar'da kumar baskını; 4 gözaltı
Bağcılar'da kumar baskını; 4 gözaltı
Bağcılar'da kumar baskını; 4 gözaltı
Bağcılar'da kumar baskını; 4 gözaltı
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Polis Memuru, Bağcılar, Polis, Kumar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bağcılar'da kumar baskını; 4 gözaltı - Son Dakika


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