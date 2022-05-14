Bağcılar'da kumar operasyonu - Son Dakika
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Bağcılar'da kumar operasyonu

14.05.2022 14:48

Bağcılar'da kumar operasyonu Yakalanan 9 şahısa toplam 16 bin 344 TL para cezası Bağcılar'da ruhsatsız bir iş yerinde kumar oynadıkları tespit edilen 9 şahısa toplam 16 bin 344 TL para cezası kesildi.

Bağcılar'da kumar operasyonu

Yakalanan 9 şahısa toplam 16 bin 344 TL para cezası

İSTANBUL - Bağcılar'da ruhsatsız bir iş yerinde kumar oynadıkları tespit edilen 9 şahısa toplam 16 bin 344 TL para cezası kesildi. Önceden sabıkası olan işletme sahibinin ise iş yeri mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar'da 7 Mayıs saat 21: 30 sıralarında Hürriyet Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde kumar oynandığı tespit etti. İş yeri ve çevresinde güvenlik tedbiri alarak yapılan kontrollerde, içeride 9 şahsın bulunduğunu, 2 masa etrafında toplu halde oturduklarını, masalar üzerinde 4 bin 850 TL para ve oyun kartlarının olduğu görüldü. Konu ile ilgili yakalanan 9 şahsa kumar oynamaktan kişi başı bin 816 TL olmak üzere toplam 16 bin 344 TL cezai işlem uygulandı. Öte yandan iş yeri sahibi olduğu ve tehdit hakaret gibi suçlardan kaydının bulunduğu tespit edilen B.V. isimli şahıs hakkında "Kumar Oynanması için Yer ve İmkan Sağlama" suçundan adli işlem yapılarak, ruhsatsız olduğu anlaşılan iş yeri ilçe Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.

Bağcılar'da kumar operasyonu
Bağcılar'da kumar operasyonu

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BAĞCILAR'DA KUMAR OPERASYONU; 9 KİŞİYE 16 BİN 344 LİRA CEZA BAĞCILAR'DA KUMAR OPERASYONU; 9 KİŞİYE 16 BİN 344 LİRA CEZA BAĞCILAR'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU BAĞCILAR'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bağcılar'da kumar operasyonu - Son Dakika


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