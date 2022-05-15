Son dakika haber: Mahalleli aracını son anda kurtardı... Bağcılar'da araç kundaklayan şahıslar kamerada - Son Dakika
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Son dakika haber: Mahalleli aracını son anda kurtardı... Bağcılar'da araç kundaklayan şahıslar kamerada

15.05.2022 23:15

Son dakika haberi: Mahalleli aracını son anda kurtardı.

Mahalleli aracını son anda kurtardı... Bağcılar'da araç kundaklayan şahıslar kamerada

İSTANBUL - Bağcılar'da park halinde bulunan bir araç kimliği belirsiz kişilerce kundaklandı. Alev alev yanan ve kullanılamaz hale gelen aracın kundaklanma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 20.00 sıralarında Bağcılar, Fevzi Çakmak Mahallesi Şehit Çengiz Karcıoğlu Caddesi'nde yaşandı. S.İ.'ye ait olduğu öğrenilen 34 GG 8994 plakalı araç park halindeyken kimliği belirsiz kişiler tarafından benzin dökülerek kundaklandı. Aracı kundaklayan kişiler ise olay yerinden kaçtı.

Vatandaşların müdahalesi etkili olmadı

Çevredeki vatandaşlar alev alev yanmaya başlayan aracı söndürmek için su ve yangın tüpleriyle müdahalede bulundu ancak vatandaşların müdahalesi yanan aracı söndürmek için yeterli olmadı. Yanan araç, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Polis ekipleri aracı kundaklayan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Hafif ticari araç son anda kurtarıldı

Kundaklanan aracın yan tarafında park halinde bulunan 34 YT 4830 plakalı hafif ticari araç, sahibi tarafından çekilerek son anda yanmaktan kurtarıldı. Olayda kundaklanan araç kullanılamaz hale gelirken, hafif ticari araçta ufak çaplı hasar meydana geldi.

Son dakika haber: Mahalleli aracını son anda kurtardı... Bağcılar'da araç kundaklayan şahıslar kamerada
Son dakika haber: Mahalleli aracını son anda kurtardı... Bağcılar'da araç kundaklayan şahıslar kamerada
Son dakika haber: Mahalleli aracını son anda kurtardı... Bağcılar'da araç kundaklayan şahıslar kamerada
Son dakika haber: Mahalleli aracını son anda kurtardı... Bağcılar'da araç kundaklayan şahıslar kamerada

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Mahalleli aracını son anda kurtardı... Bağcılar'da araç kundaklayan şahıslar kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: Mahalleli aracını son anda kurtardı... Bağcılar'da araç kundaklayan şahıslar kamerada - Son Dakika
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