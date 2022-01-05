BAĞCILAR'DA KUYUMCU HIRSIZLIĞI ŞÜPHELİSİ KAŞININ ÜZERİDEKİ BENDEN KİMLİĞİ TESPİT EDİLİP YAKALANDI - Son Dakika

BAĞCILAR'da girdiği kuyumcu dükkanından 7 bilezik çalıp kuyumcuya silah doğrultarak kaçan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Kamera kayıtları incelemesinde sağ kaşının üzerindeki siyah ben ve lekeden yola çıkılarak, şüphelinin kimliğinin tespit edildiği öğrenildi.

Fevzi Çakmak Mahallesi 'nde 20 Kasım 2021 tarihinde meydana gelen olayda, kuyumcuya giren bir kişi, 7 adet bileziği çalıp, kaçtı. Şüpheli, kendisini yakalamak için hemen arkasından koşan kuyumcuya silah doğrultup, "Gelme, vururum seni" diyerek kaçtı.

ÖNCE KİMLİK TESPİTİ SONRA A ULAŞILDIOlay sonrası güvenlik kameralarını inceleyen Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sağ kaş üzerinde belirgin ayırt edici özelliği olan siyah ben ve lekeden yola çıkarak şüphelinin kimliğini belirledi. Kimlik tespitinin ardından elde edilen fotoğraf da mağdur kuyumcuya gösterilerek teyit edildi. Ekipler, Bağcılar Yenimahalle ve Çınar Mahallesi'nde Tolga S.'nın saklanmış olabileceği iki adres belirledi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen arama kararı sonrası adreslere yapılan baskınlarda Tolga S.'ye ulaşılamadı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

İstihbarat çalışmalarını devam ettiren Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 Ocak'ta Tolga S.'yi Bağcılar Sancaktepe Mahallesi Osmangazi Caddesi üzerinde yakalayarak gözaltına aldı. Tolga S.'nin ilk ifadesinde suçunu kabul ettiği, 7 adet bileziği Bağcılar'daki farklı kuyumcularda toplamda 78 bin 600 TL'ye bozdurduğu ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi. Tolga S. Bağcılar Asayiş Büro Amirliğindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

- İstanbul