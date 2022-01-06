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BAĞCILAR'DA KUYUMCU HIRSIZLIĞI ŞÜPHELİSİ KAŞININ ÜZERİNDEKİ BENDEN KİMLİĞİ TESPİT EDİLİP YAKALANDI - Son Dakika

BAĞCILAR'DA KUYUMCU HIRSIZLIĞI ŞÜPHELİSİ KAŞININ ÜZERİNDEKİ BENDEN KİMLİĞİ TESPİT EDİLİP YAKALANDI

06.01.2022 09:25

BAĞCILAR'da girdiği kuyumcu dükkanından 7 bilezik çalıp kuyumcuya silah doğrultarak kaçan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

BAĞCILAR'da girdiği kuyumcu dükkanından 7 bilezik çalıp kuyumcuya silah doğrultarak kaçan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Kamera kayıtları incelemesinde sağ kaşının üzerindeki siyah ben ve lekeden yola çıkılarak, şüphelinin kimliğinin tespit edildiği öğrenildi.

Bağcılar Fevzi Çakmak Mahallesi'nde 20 Kasım 2021 tarihinde meydana gelen olayda, kuyumcuya giren bir kişi, 7 adet bileziği çalıp, kaçtı. Şüpheli, kendisini yakalamak için hemen arkasından koşan kuyumcuya silah doğrultup, "Gelme, vururum seni" diyerek kaçtı.

ÖNCE KİMLİK TESPİTİ SONRA FOTOĞRAFA ULAŞILDI

Olay sonrası güvenlik kameralarını inceleyen Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sağ kaş üzerinde belirgin ayırt edici özelliği olan siyah ben ve lekeden yola çıkarak şüphelinin kimliğini belirledi. Kimlik tespitinin ardından elde edilen fotoğraf da mağdur kuyumcuya gösterilerek teyit edildi. Ekipler, Bağcılar Yenimahalle ve Çınar Mahallesi'nde Tolga S.'nın saklanmış olabileceği iki adres belirledi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen arama kararı sonrası adreslere yapılan baskınlarda Tolga S.'ye ulaşılamadı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

İstihbarat çalışmalarını devam ettiren Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 Ocak'ta Tolga S.'yi Bağcılar Sancaktepe Mahallesi Osmangazi Caddesi üzerinde yakalayarak gözaltına aldı. Tolga S.'nin ilk ifadesinde suçunu kabul ettiği, 7 adet bileziği Bağcılar'daki farklı kuyumcularda toplamda 78 bin 600 TL'ye bozdurduğu ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi. Tolga S. Bağcılar Asayiş Büro Amirliğindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

BAĞCILAR'DA KUYUMCU HIRSIZLIĞI ŞÜPHELİSİ KAŞININ ÜZERİNDEKİ BENDEN KİMLİĞİ TESPİT EDİLİP YAKALANDI
BAĞCILAR'DA KUYUMCU HIRSIZLIĞI ŞÜPHELİSİ KAŞININ ÜZERİNDEKİ BENDEN KİMLİĞİ TESPİT EDİLİP YAKALANDI
BAĞCILAR'DA KUYUMCU HIRSIZLIĞI ŞÜPHELİSİ KAŞININ ÜZERİNDEKİ BENDEN KİMLİĞİ TESPİT EDİLİP YAKALANDI

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Bağcılar, Kuyumcu, Polis, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAĞCILAR'DA KUYUMCU HIRSIZLIĞI ŞÜPHELİSİ KAŞININ ÜZERİNDEKİ BENDEN KİMLİĞİ TESPİT EDİLİP YAKALANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: BAĞCILAR'DA KUYUMCU HIRSIZLIĞI ŞÜPHELİSİ KAŞININ ÜZERİNDEKİ BENDEN KİMLİĞİ TESPİT EDİLİP YAKALANDI - Son Dakika
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