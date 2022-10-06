Son dakika haberi... Bağcılar'da madde bağımlısı şahıs önce evin camlarını kırdı sonra ateşe verdi

Bağcılar'da madde bağımlısı şahıs önce evin camlarını kırdı sonra ateşe verdi

İSTANBUL Bağcılar'da madde bağımlısı şahıs henüz bilinmeyen sebeple aynı mahallede oturduğu bir kişinin evini yaktı. Olay anı mahalle sakinlerinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Bağcılar 15 Temmuz Mahallesi 1418. sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, madde bağımlısı şahıs henüz bilinmeyen bir sebeple Fevzi Öztekin'in evin önüne gelerek bağırmaya başladı. O sırada evde bulunan Öztekin'in kardeşini kovalayan saldırgan şahıs ardından evin camlarını kırdı. Daha sonra Öztekin'in evine sandalyeyle saldıran madde bağımlısı şahıs ardından evin önündeki eşyaları çakmağıyla yaktı. Kısa sürede büyüyen yangın evi sararken komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülürken madde bağımlısı şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay anı mahalle sakinlerinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Evini yakan madde bağımlısı şahıstan şikayetçi olacağını dile getiren Fevzi Öztekin "Nasıl olduğunu bende bilmiyorum başımıza bela oldu. Bu ev bizim babamızdan kaldı. Daha önce benim o şahısla herhangi bir tartışmam olmadı. Birden bire gelip evi yakmış. Kardeşimi dükkana içeri kovalamış. Evde kardeşimle ben yaşıyoruz ama ben o sırada evde yoktum. İçerde ve dışarda maddi hasar meydana geldi. Şahıs akşam yakalandı. Şikayetçi oldum" dedi.