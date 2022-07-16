Son dakika haberleri! Bağcılar'da maskeli grup sokaktaki 3 kişiye ateş açtı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Bağcılar'da maskeli grup sokaktaki 3 kişiye ateş açtı

16.07.2022 23:35

Son dakika haberlerine göre Bağcılar'da maskeli bir grubun sokakta silahlı saldırıda bulunduğu 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

Bağcılar'da maskeli bir grubun sokakta silahlı saldırıda bulunduğu 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Bağcılar Yenigün Mahallesi 623. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, maskeli bir grup otomobille geldikleri sokakta, sağlık ocağının önünde oturan 3 kişiye bilinmeyen bir nedenle silahlı saldırıda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hafif şekilde yaralanan 3 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Saldırı sonrasında sokakta bulunan otomobillerin bazılarına kurşun isabet etmesi sonucu, araçlar zarar gördü. Ekiplerin, olayla ilgili çalışması sürüyor.

(Ensar Kıranlıoğlu - Volkan Kayalar/İHA)

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Bağcılar'da maskeli grup sokaktaki 3 kişiye ateş açtı - Son Dakika

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