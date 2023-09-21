İstanbul Matbaacılar Sitesi'nde yangın! Binada mahsur kalan 1 işçi hayatını kaybetti, 1 itfaiye eri yaralandı

İstanbul Bağcılar'daki Matbaacılar Sitesi'nde bir iş yerinin çatısında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangında binada mahsur kalan bir işçi hayatını kaybederken, bir itfaiye eri de yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

YANGIN KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Bağcılar Matbaacılar Sitesi D Blok'ta bulunan 3 katlı bir iş yerinde saat 16.00 sıralarında, yangın çıktı. İş yerinin deposunda bulunan ambalaj malzemeleri ve matbaacılıkta kullanılan kimyasalların tutuşmasıyla yangın kısa sürede büyüdü.

ZAMAN ZAMAN ZOR ANLAR YAŞANDI

Olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının bitişikteki iş yerlerine sıçramasını engellemek için çaba sarf eden itfaiye erleri, zaman zaman zor anlar yaşadı. Yangın sırasında binada mahsur kalan bir işçi hayatını kaybederken, yaşanan ufak patlamalarda 1 itfaiye eri de hafif şekilde yaralandı. Yaralı itfaiyeci, ambulansla hastaneye sevk edildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "21.09.2023 günü Bağcılar İlçesi Yüzyıl Mahallesi Matbaacılar Sitesi'nde, içinde kimyasalların bulunduğu işyerinde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetmiş, bir itfaiye eri ise yaralanmıştır. Hastaneye kaldırılan itfaiye erinin hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Yangın kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmaları devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.