Medikal malzeme satan bir iş merkezinde yangın çıktı, alevler yan binaya sıçradı - Son Dakika
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Medikal malzeme satan bir iş merkezinde yangın çıktı, alevler yan binaya sıçradı

09.07.2022 14:47

Medikal malzeme satan bir iş merkezinde yangın çıktı, alevler yan binaya sıçradıİSTANBUL Bağcılar'da medikal satan bir iş merkezinin depo kısmında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Medikal malzeme satan bir iş merkezinde yangın çıktı, alevler yan binaya sıçradı

İSTANBUL Bağcılar'da medikal satan bir iş merkezinin depo kısmında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler yan tarafta bulunan 3 katlı bir binanın çatısına sıçradı. Alev alev yanan iş merkezi havadan görüntülendi.

Bağcılar merkez mahallesi Güngören Caddesi üzerinde bulunan medikal ürün satan bir merkezinde depo kısmında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler yan tarafta bulunana 3 binanın çatısına sıçradı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, iş yerinde kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Çevrede büyük panik yaşandı. 1 saatlik çalışmanın sonunda itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Alev alev yanan iş merkezi havadan görüntülendi.

Yangını gören bir vatandaş, "Çatıda başladı. Sonra rüzgar nedeniyle yayıldı" dedi.

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Kaynak: İHA

Bağcılar, İtfaiye, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Medikal malzeme satan bir iş merkezinde yangın çıktı, alevler yan binaya sıçradı - Son Dakika

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