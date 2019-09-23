Bağcılar'da metil alkol operasyonu (1)
1 saat önce
Bağcılar'da düzenlenen sahte içki operasyonunda, yaklaşık 5 ton metil alkol ele geçirildi.
Bağcılar Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 04:30 Kaynak: DHA
'da düzenlenen sahte içki operasyonunda, yaklaşık 5 ton metil alkol ele geçirildi. Operasyon kapsamında 1 kişi gözaltına alındı. İstanbul
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte alkol üreten kişilere yönelik operasyon düzenledi. Bağcılar'da metil alkol temin eden şüphelilerin kullandığı bir depoyu bilgisini alan ekipler depoya giriş çıkış yapan şüphelileri takibe aldı. Polis
ekipleri Mahmutbey
Mahallesi Aydın
Sokak'ta bulunan bir depoya bugün baskın düzenledi. Ekipler depoda bulunan 1 kişiyi yakalayarak gözaltına alırken, yapılan aramalarda çeşitli tank ve bidonlarda yaklaşık 5 ton metil alkol ele geçirildi.
Görüntü Dökümü:
----------------
-Baskın yapılan depo
-Operasyondan detaylar
- İstanbul
Dağa götürülmek istenen çocuklar, son anda kurtarıldı Seçmenin yüzde 51.8'i İBB Başkanı İmamoğlu'ndan memnun değil TEKNOFEST İstanbul'u 1 milyon 720 bin kişi ziyaret etti Bakan Pakdemirli: Çin'e süt ihracatı için anlaşmayı sağladık