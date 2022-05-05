Bağcılar'da metro istasyonundaki bıçaklı kavgaya ilişkin bir şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Bağcılar'da metro istasyonundaki bıçaklı kavgaya ilişkin bir şüpheli tutuklandı

05.05.2022 19:55
Bağcılar'da metro istasyonundaki bıçaklı kavgaya ilişkin bir şüpheli tutuklandı

İstanbul Bağcılar'da metro istasyonundaki bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İstanbul Bağcılar'da metro istasyonundaki bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kirazlı metro istasyonunda dün akşam çıkan bıçaklı kavgaya karışan İ.Y (27) ile Suriye uyruklu V.E (25), polis ekiplerince yaralı olarak yakalandı.

Yapılan araştırmada, V.E'nin İ.Y'nin gözlüğünü kırıp sözlü hakarette bulunduğu, İ.Y'nin de bıçakla saldırdığı tespit edildi.

"Kasten yaralama" suçundan adliyeye sevk edilen İ.Y, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Suriye uyruklu V.E. ise emniyetteki işlemlerinin ardından geri gönderme merkezine teslim edildi.

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Münir Karaloğlu, Bağcılar, Suriye, Metro, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bağcılar'da metro istasyonundaki bıçaklı kavgaya ilişkin bir şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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