Bağcılar'da Mevlid-i Nebi Haftası kutlandı

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı, Mevlid-i Nebi Haftası nedeniyle Bağcılar Belediyesi ve Bağcılar İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen konferansta modern ailenin sorunlarına değindi.



Peygamber Efendimizin doğduğu günün içinde yer aldığı Mevlid-i Nebi Haftası çeşitli programlarla kutlanıyor. Bu etkinlikler kapsamında Bağcılar Belediyesi ve Bağcılar İlçe Müftülüğü işbirliğiyle "Peygamberimiz ve Aile" konulu konferans düzenlendi. Bağcılar Belediyesi Halk Sarayı'nda gerçekleşen programda her kesimden ilçe sakini katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan konferansa konuşmacı olarak katılan İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı, bugünün aile yapısını ve yaşanan sıkıntıları nedenleriyle birlikte anlattı.



Maşalı, "Bugünkü Müslümanların ailesinde geçmişteki aileye göre geleneğinden kopuk bir ailedir. Modern aile bu anlamda kopuk bir ailedir. Dolayısıyla aile sağlıklı bir zemine oturtmak istiyorsak dinle, gelenekle ve ahlakla irtibatını kurmamız gerekir. Kopuk bir ailenin hangi değerlere sahip olursa olsun sağlıklı bir aile olma imkan ve ihtimali bulunmamaktadır" dedi. İmam-i Gazali Kuran Kursu'nda eğitim gören 4-6 yaş grubu çocukların şiir dinletisi sunduğu programda başarılı çocuklar da ödüllendirildi. - İSTANBUL