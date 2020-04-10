Bağcılar'da meydanlar ve bazı yollar yaya giriş çıkışına kapatıldı(Ek bilgi ve fotoğrafla) - Son Dakika

BAĞCILAR'da bulunan meydanlar ve bazı yollar koronavirüs tedbirleri kapsamında bugün saat 17.00 itibari ile yaya giriş çıkışına kapatıldı.

Bağcılar İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Bağcılar'da bulunan meydanlar ve bazı yolların, yaya giriş çıkışına kapatılmasına karar verdi.

Kapatılmasına karar verilen meydanlar ve yollar:

Polis ve zabıta ekipleri bu meydan ve yollarda güvenlik tedbirleri aldı. Zabıta ekipleri kapatılan yollarda oturan vatandaşların geçişine izin verirken, diğer vatandaşları alternatif yollara yönlendirdi.

"ÇOK GÜZEL UYGULAMA KEŞKE BİR HAFTA ÖNCE OLSAYDI"

Çevre sakinlerinden Cebrail Maçin, "Çok güzel olmuş keşke bir hafta önce olsaydı, daha iyi olacaktı. O kadar can kaybımız olmazdı. Arkadaşlar sokağa çıkmaz, gençler çıkmaz, daha iyi olur. İnşallah kısa bir zamanda bu işler düzelir" şeklinde konuştu.

BAĞCILAR KAYMAKAMLIĞI AÇIKLAMA YAPTI

Bağcılar kaymakamlığı yaya giriş çıkışına kapatılan meydanlar ve yollarla ilgili bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada alınan bu kararın 10 Nisan saat 17.00'da başlayacağı ve 24 Nisan Cuma günü saat 00.00'a kadar uygulanacağı belirtildi.

- İstanbul