Son Dakika › Güncel › BAĞCILAR'DA MİNARE TEPESİNDE TEHLİKELİ ÇALIŞMA - Son Dakika
BAĞCILAR'DA MİNARE TEPESİNDE TEHLİKELİ ÇALIŞMA
7 saat önce
BAĞCILAR'DA biri çocuk, 4 kişinin bir cami minaresi ve kubbesinde güvenlik önlemi almadan çalışmaları kameralara yansıdı.
Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 10:18 Kaynak: DHA
BAĞCILAR'DA biri çocuk, 4 kişinin bir cami minaresi ve kubbesinde güvenlik önlemi almadan çalışmaları kameralara yansıdı. Görüntülerde emniyet kemeri ve baret takmayan ve hiçbir iş güvenliği tedbiri almadan yerden metrelerce yüksekte çalışan işçilerin cep telefonu ile fotoğraf çektikleri de görüldü.
HAYATLARINI HİÇE SAYARAK ÇALIŞIYORLAR Bağcılar
Merkez Mahallesi Dr. Sadık Ahmet
Caddesi'nde bulunan Necattin Camii'nin minaresi ve kubbesinde yapılan tadilat çalışmalarında, insan hayatını hiçe sayan ihmaller zinciri yürekleri ağızlara getirdi. Minarenin ve kubbenin tadilatını yapan biri çocuk 4 kişinin emniyet kemeri ve baret gibi hiçbir tedbir almadan çalıştığı görüldü. İşçiler düzgün bir iskele sistemi dahi kurulmadan, sadece minarenin şerefesine dikilen birkaç boru parçasına tutunarak çalıştı. Yerden metrelerce yükseklikte kendi hayatlarını hiçe sayarak çalışan işçilerin cep telefonları ile hatıra fotoğrafı çektikleri de görüldü.
- İstanbul
Son Dakika Sultangazi'de korku dolu anlar: Mahallenin trafosu alev alev yandı BAĞCILAR'DA MİNARE TEPESİNDE TEHLİKELİ ÇALIŞMA CHP il kongresinde gerginlik! Kadınlara yönelik sözü ortalığı karıştırdı Muhalifler, Esed rejiminin Halep kırsalındaki ilerleyişini durdurmak için operasyon başlattı