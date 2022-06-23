Giyimkent dolmuş durağında saat 17: 00 sıralarında şoför yolcu minibüsüne binerek, minibüsü çalıştırdığı anda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangının kısa sürede sardığı minibüs alev alev yandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucunda söndürülen yangında minibüs kullanılamaz hale geldi. Yangın anları ise çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Bağcılar'da minibüs alev alev yandı - Son Dakika

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