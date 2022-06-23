Bağcılar'da minibüs alev alev yandı

BAĞCILAR'da yolcu minibüsü bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Can kaybının yaşanmadığı yangında, minibüs kullanılamaz hale geldi. Minibüsün alev alev yandığı anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Giyimkent dolmuş durağında saat 17: 00 sıralarında şoför yolcu minibüsüne binerek, minibüsü çalıştırdığı anda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangının kısa sürede sardığı minibüs alev alev yandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucunda söndürülen yangında minibüs kullanılamaz hale geldi. Yangın anları ise çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı.
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