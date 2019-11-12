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BAĞCILAR'DA MİNİBÜSLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI KAMERADA (1)
8 saat önce
Bağcılar'da ters yoldan dönmeye çalışan bir minibüsle araç çarpıştı.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 12:38 Kaynak: DHA
Bağcılar'da ters yoldan dönmeye çalışan bir minibüsle araç çarpıştı. Kazada minibüs yan yatarken 6 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Görüntü dökümü:
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-Güvenlik kamerası kaza anı
-Olay yeri
-Yan yatmış minibüs
- İstanbul
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