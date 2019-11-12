Son Dakika Haberleri: BAĞCILAR'DA MİNİBÜSLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI KAMERADA (1)
Son Dakika Güncel BAĞCILAR'DA MİNİBÜSLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI KAMERADA (1) - Son Dakika

BAĞCILAR'DA MİNİBÜSLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI KAMERADA (1)

8 saat önce

Bağcılar'da ters yoldan dönmeye çalışan bir minibüsle araç çarpıştı.

BAĞCILAR'DA MİNİBÜSLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI KAMERADA (1), System.String[]

Bağcılar'da ters yoldan dönmeye çalışan bir minibüsle araç çarpıştı. Kazada minibüs yan yatarken 6 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Görüntü dökümü:

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-Güvenlik kamerası kaza anı

-Olay yeri

-Yan yatmış minibüs


- İstanbul
Bağcılar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 12:38 Kaynak: DHA
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