Son Dakika Haberleri: Bağcılar'da minibüsle otomobilin çarpışması kamerada (1)
Son Dakika Güncel Bağcılar'da minibüsle otomobilin çarpışması kamerada (1) - Son Dakika

Bağcılar'da minibüsle otomobilin çarpışması kamerada (1)

7 saat önce

BAĞCILAR'da ters yoldan dönmeye çalışan bir minibüsle araç çarpıştı.

Bağcılar'da minibüsle otomobilin çarpışması kamerada (1), System.String[]
BAĞCILAR'da ters yoldan dönmeye çalışan bir minibüsle araç çarpıştı. Kazada minibüs yan yatarken 6 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.


- İstanbul
İstanbul, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 12:45 Kaynak: DHA
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