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Bağcılar'da minibüsle otomobilin çarpışması kamerada (1)
7 saat önce
BAĞCILAR'da ters yoldan dönmeye çalışan bir minibüsle araç çarpıştı.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 12:45 Kaynak: DHA
BAĞCILAR'da ters yoldan dönmeye çalışan bir minibüsle araç çarpıştı. Kazada minibüs yan yatarken 6 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
- İstanbul
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