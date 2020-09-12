Bağcılar'da minibüsün çarptığı arızalı aracın sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Bağcılar'da bir minibüs, arıza yaptığı için yolda duran otomobile çarptı.
Ankara istikametine giden Abdulkerim Fırat'ın kullandığı 59 RK 237 plakalı otomobil, İSTOÇ yakınlarında arızalandı.
Yolda durarak çekici çağıran Fırat'ın aracına, bu sırada aynı istikamete giden Adem G. yönetimindeki 34 ZC 9644 plakalı minibüs arkadan çarptı.
Kazada araçta sıkışan Fırat, polis ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2020 09:57 - Kaynak: AA
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