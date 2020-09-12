Bağcılar'da minibüsün çarptığı arızalı aracın sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Bağcılar'da minibüsün çarptığı arızalı aracın sürücüsü yaralandı

Bağcılar'da bir minibüs, arıza yaptığı için yolda duran otomobile çarptı.

Bağcılar'da bir minibüs, arıza yaptığı için yolda duran otomobile çarptı. Ankara istikametine giden Abdulkerim Fırat'ın kullandığı 59 RK 237 plakalı otomobil, İSTOÇ yakınlarında arızalandı. Yolda durarak çekici çağıran Fırat'ın aracına, bu sırada aynı istikamete giden Adem G. yönetimindeki 34 ZC 9644 plakalı minibüs arkadan çarptı. Kazada araçta sıkışan Fırat, polis ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fransız mevkidaşı Macron'a yanıt: Şahsımla daha çok sıkıntın olacak

Tuvaletini yaptığı sırada gelen teklife hiç düşünmeden "Evet" dedi

Maskeyi başına bone yaptı, kendisini uyaran zabıtaya "senin için takayım" cevabını verdi

Basın açıklaması sırasında iniş yapan helikopter Tansu Çiller'e zor anlar yaşattı

Servis midibüsünü gelin arabası yapmak isteyen şoförün hayali gerçek oldu

Son Dakika: Bir üst klasman hakem olmak üzere 3 hakem koronavirüse yakalandı

Doğu Akdeniz'de kriz çıkaran Yunanistan'a İngilizlerden kötü haber: Uluslararası Adalet Divanı desteklemez

Ünlü isimler, tedbir kapsamında konserlerin iptal olmasına sert çıkıştı

Son dakika: Şehirler arası otobüs firmaları HES kodu olmayanlara bilet satamayacak

Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, görevinden istifa etti

Bilim insanları korkutan koronavirüs araştırmasını paylaştı: Virüs beyin hücrelerini öldürüyor

Rusya, geliştirdiği koronavirüs aşısını ülkenin tüm bölgelerine gönderdi

Trabzonspor, 3 gündür kayıp olan Sörloth'a disiplin cezası verecek

Hollanda Türk iş insanı ve sporcular için seyahat yasağını kaldırıyor

Koronavirüslü olmasına rağmen dükkanını açan esnaf savunmasıyla da pes dedirtti