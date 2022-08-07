BAĞCILAR'DA 8'İNCİ KATTAN DÜŞEN 2 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika
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BAĞCILAR'DA 8'İNCİ KATTAN DÜŞEN 2 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

07.08.2022 09:29
BAĞCILAR'DA 8'İNCİ KATTAN DÜŞEN 2 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

BAĞCILAR'da misafirliğe geldiği evde, annesi içeride otururken balkonda oynayan 2 yaşındaki A.M.S., 8. kattan düşerek hayatını kaybetti.

BAĞCILAR'da misafirliğe geldiği evde, annesi içeride otururken balkonda oynayan 2 yaşındaki A.M.S., 8. kattan düşerek hayatını kaybetti. A.M.S.'nin teyzesinin nişanı için ailesiyle birlikte Çorlu'dan geldiği, nişandan sonra evine döneceği öğrenildi.

Olay, önceki gün Bağcılar Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesiyle Çorlu'da yaşayan A.M.S., teyzesinin nişanı için İstanbul'a geldi. Pazar günü yapılacak nişan için hazırlıklar devam ederken, A.M.S. balkona çıkarak oynamaya başladı. O sırada evde oturan anne, balkondaki kızını fark etmedi. A.M.S., balkondaki sandalyelerin üzerine çıktı bir süre de burada oynadı. Sandalyenin üzerine çıkan A.M.S., 8. kattaki evin balkondan bahçe zeminine düştü.

MEMLEKETİ ÇORLU'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Sesi duyarak balkona çıkan aile yerde hareketsiz yatan A.M.S.'yi görünce bahçeye koştu. Annesinin çığlıkları üzerine sitede oturanlar da dışarı çıktı. Site sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri durumu ağır olan A.M.S.'ye dakikalarca kalp masajı yaptı. Ambulansla hastaneye kaldırılan A.M.S., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. A.M.S.'nin cenazesi memleketi Çorlu'da toprağa verildi.

"BİR ANLIK İHMALKARLIK BÖYLE KÖTÜ SONUÇLANDI"

Olaydan sonra yaşananlara tanık olan esnaf Murat Koç, "Pazar günü teyzesinin nişanı için Çorlu'dan gelmişlerdi. Çocuk balkona çıkıyor. Balkonda misafirlerden kalan sandalye ve tabureler varmış. Onun üzerine çıkıp aşağıya düşüyor. Ben olay sırasında içerideydim. Sesler üzerine dışarı çıktım. Ben birinci katta oturan komşularımızın çocuğu sanmıştım meğer 8'inci kattaki komşularımızın kızıymış. Olaydan sonra 2'nci katta oturanlar kendilerince tedbir aldılar. Tabi bir musibet bin nasihatten iyidir derler, böyle önlemler alındı. İlla ki tedbirli olmak gerekiyor. Eminim kendilerince tedbir de almışlardır ama bir anlık dalgınlık ya da ihmalkarlık böyle kötü sonuçlandı" dedi.

- İstanbul
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Kaynak: DHA

Bağcılar, İstanbul, Çocuk, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BAĞCILAR'DA 8'İNCİ KATTAN DÜŞEN 2 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: BAĞCILAR'DA 8'İNCİ KATTAN DÜŞEN 2 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika
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