Bağcılar'da Model Kadın Silahla Ateş Açtı - Son Dakika
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Bağcılar'da Model Kadın Silahla Ateş Açtı

Son Güncelleme: 12.08.2023 14:43

Bağcılar'da bulunan rezidansta oturan bir kadın model, eline aldığı silahla balkondan ateş açtı. O anları sosyal medyasından paylaşan model Rana A. yakalandı. Ancak silahın kurusıkı olduğu tespit edildi.

Bağcılar Batışehir'de rezidans balkonuna çıkan kadın havaya ateş açtı. Kadın o anları da sosyal medya hesabında paylaştı. Görüntüler üzerine polis harekete geçti. Havaya ateş edenin İranlı Model Rana A. olduğu belirlendi. Modellik yaptığı belirtilen kadın gözaltına alındı.

"ARAMADA KURU SIKI TABANCA ELE GEÇİRİLDİ"

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Yapılan araştırmalarda; meskun mahalde silahla ateş ederek genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçunun, Bağcılar Göztepe Mahallesi'ndeki bir sitede Rana A. adlı yabancı uyruklu şüpheli tarafından gerçekleştirildiği, o sırada yanında bulunan şahıs veya şahıslarca olayın video kayıt yapılarak sosyal medya yoluyla paylaşıldığı tespit edilmiştir. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce yakalanan şüphelinin ikametinde yapılan aramada, kuru sıkı tabir edilen tabanca ele geçirilmiştir. Konuyla ilgili başlatılan soruşturma devam etmektedir" denildi.

iranlı model, rezidans balkonunda silahla ateş açtı
iranlı model, rezidans balkonunda silahla ateş açtı
iranlı model, rezidans balkonunda silahla ateş açtı
Kaynak: DHA
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