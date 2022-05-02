Bağcılar'da motor hırsızlığı kamerada - Son Dakika
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Bağcılar'da motor hırsızlığı kamerada

02.05.2022 19:11

Bağcılar'da motor hırsızlığı kamerada İstanbul Bağcılar'da bir araç galerisine gelen iki hırsız, kapıyı kırıp içeri girerek motosiklet çaldı.

Bağcılar'da motor hırsızlığı kamerada

İSTANBUL - İstanbul Bağcılar'da bir araç galerisine gelen iki hırsız, kapıyı kırıp içeri girerek motosiklet çaldı. Hırsızlık anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay Bağcılar, Batışehir Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iki hırsız, bir araç galeri dükkanına geldi. Kafalarında kask ve eldivenli olduğu görülen hırsızlar, kapıyı kırıp içeri girdi. Dükkana giren hırsızlar burada bulunan bir motosikleti çaldı. Hırsızlık anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Bağcılar'da motor hırsızlığı kamerada
Bağcılar'da motor hırsızlığı kamerada
Bağcılar'da motor hırsızlığı kamerada

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Hırsızlık, Bağcılar, İstanbul, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bağcılar'da motor hırsızlığı kamerada - Son Dakika


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