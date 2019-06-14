Bağcılar'da motosiklet ile taksinin çarpışması kamerada
51 dakika önce
BAĞCILAR'da önündeki taksiyi geçmeye çalışan motosiklet sürücüsü karşı istikametten gelen başka bir taksiyle kafa kafaya çarpıştı.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 11:41 Kaynak: DHA
BAĞCILAR'da önündeki taksiyi geçmeye çalışan motosiklet sürücüsü karşı istikametten gelen başka bir taksiyle kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü yaralanırken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza saat 10.00 sıralarında Mevlana caddesi üzerinde meydana geldi. Murat Çevik
kullandığı motosikletle cadde üzerinde seyir halindeydi. Çevik önündeki taksiyi geçmeye çalıştığı sırada karşı yönden gelen bir başka taksiyle kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan ve yaralanan Çevik'in yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Başından ve kolundan yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Taksi sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Yaşanan kaza anı ise saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
- İstanbul
Motosikletli genç kızın feci ölümü kameralara yansıdı
Kazada ters dönen ticari taksiye imece usulü kurtarma!
BiTaksi ile yapılan yolculuklar 25 milyonu geçti
İsmail Küçükkaya'dan ortak yayın açıklaması: Avrupa'daki Cüneyt Çakır gibi yöneteceğim