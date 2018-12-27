Son Dakika Haberleri: Bağcılar'da Motosiklet Sürücüsü Hafriyat Kamyonun Altında Kaldı: 1 Ölü

Bağcılar'da Motosiklet Sürücüsü Hafriyat Kamyonun Altında Kaldı: 1 Ölü

51 dakika önce

Bağcılar'da, yemek servisi yapan motosiklet sürücüsü, beton mikserinin altında kaldı.

Bağcılar'da Motosiklet Sürücüsü Hafriyat Kamyonun Altında Kaldı: 1 Ölü, System.String[]
Bağcılar'da, yemek servisi yapan motosiklet sürücüsü, beton mikserinin altında kaldı. Kafasından ağır yaralanan 19 yaşındaki genç sürücü yaşamını yitirdi.

Kaza saat 01.00 sularında Bağcılar Yavuzsultan Selim mahallesi Birlik Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede seyir halinde olan Adem A, idaresindeki 34 NG 8998 plakalı beton mikseri ile yolun kenarında park halindeki bir otobüsün arasından geçmeye çalışan yemek servisi götüren motosiklet sürücüsü, otobüse çarparak dengesini kaybettikten sonra yere düştü. Motosikleti ile yere düşen 19 yaşındaki Mehmet Can Sönmez, beton mikserinin arka tarafının altında kalarak ezildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde kontrol yapan sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü Sönmez'in hayatını kaybettiğini belirledi. Beton mikserinin sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı.

Polis ekipleri de beton mikserinin sürücüsü Adem A'yı gözaltına aldı. Caddeyi çift trafiğe kapatan polis ekipleri, olay yerinden inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından 19 yaşındaki gencin cesedi cenaze aracıyla Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle araç trafiğine kapatılan cadde, incelemelerin tamamlanmasının ardından tekrar normale döndü.

Olay yeri incelemenin ardından gözaltına alınan beton mikseri sürücüsü Adem A, emniyete götürüldü. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 03:36 Kaynak: İHA

Bağcılar, Motosiklet, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İki Çocuğunu Boğarak Öldüren Hatice Tiryaki'nin Davası Karara Bağlandı Lüks Aracında İntihar Eden Gencin Kimliği Dikkat Çekti

Eve Çağırdıkları Yaşlı Erkeklere Tuzak Kuran 2 Kadın ve Akrabaları Gözaltına Alındı Otobüste Liseli Kızları Taciz Eden Sapıktan Skandal İtiraf: Şeytana Uydum
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2018 04:27:27. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bağcılar'da Motosiklet Sürücüsü Hafriyat Kamyonun Altında Kaldı: 1 Ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]