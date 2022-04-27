Bağcılar'da motosikletin çarptığı çocuk metrelerce sürüklendi, sürücü kaçtı - Son Dakika
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Bağcılar'da motosikletin çarptığı çocuk metrelerce sürüklendi, sürücü kaçtı

27.04.2022 09:05
Bağcılar'da motosikletin çarptığı çocuk metrelerce sürüklendi, sürücü kaçtı

BAĞCILAR'da çocukların oyun oynadığı sırada sokaktan geçen motosiklet, çocuğa çarptı.

BAĞCILAR'da çocukların oyun oynadığı sırada sokaktan geçen motosiklet, çocuğa çarptı. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen kazada çarpmanın etkisiyle küçük çocuk metrelerce sürüklenirken, motosiklet sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Kaza, 24 Nisan Pazar günü saat 15.30 sıralarında, Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Çocukların oyun oynadığı sırada sokaktan geçen motosiklet, çocuğa çarptı. Çocuk metrelerce sürüklenerek yaralandı. Sürücü kaza sonrası durmadan yoluna devam etti. Sokakta bulunanlar hemen çocuğun yardımına koştu. Yerden kaldırılan çocuk, sokak sakinlerinden birisinin otomobiline bindirilerek hastaneye götürüldü. Hastanede tedavisi yapılan çocuğun durumunun iyi olduğu ve taburcu olduğu öğrenildi. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza anında sokakta olan Tuğrul Çevik, "Biz içeride çalışıyorduk, bir ses geldi çıktık baktık. Motosikletli çocuğa çarpmıştı. Çocuğu hemen arabaya bindirdik hastaneye götürüldü, durumu iyi şu anda. Motosikletli kaçtı" diye konuştu.


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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bağcılar'da motosikletin çarptığı çocuk metrelerce sürüklendi, sürücü kaçtı - Son Dakika


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