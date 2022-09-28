BAĞCILAR'DA MOTOSİKLETİN YANINDA KÖPEĞİ KOŞTURAN ŞÜPHELİYE CEZA - Son Dakika
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BAĞCILAR'DA MOTOSİKLETİN YANINDA KÖPEĞİ KOŞTURAN ŞÜPHELİYE CEZA

28.09.2022 11:51

BAĞCILAR'da motosiklet kullanırken bir köpeği de tasmasından tutarak koşturan Ö.D.?ye 196 lira para cezası kesilerek hakkında adli işlem başlatıldı.

BAĞCILAR'da motosiklet kullanırken bir köpeği de tasmasından tutarak koşturan Ö.D.?ye 196 lira para cezası kesilerek hakkında adli işlem başlatıldı.

Bağcılar 100 Yıl Mahallesi'nde, bir kişinin motosiklet kullanırken tasmasından tuttuğu köpeği koşturduğu anlara sosyal medyada yayınlandı. Görüntüler tepki toplarken, polis köpeği koşturan motosikletlinin kimlik tespiti için çalışmalara başladı. Yapılan çalışmalarda şüphelinin Ö.D. olduğu belirlendi.

Ö.D.?nin köpeğin sahibi olduğu, köpek iş yerinden kaçınca motosikletle peşinden gittiği ve köpeği yakalayınca da bu şekilde iş yerine götürdüğü öğrenildi. Gözaltına alınan Ö.D.?ye trafiği tehlikeye düşürmek suçundan 196 lira para cezası kesilirken 'Hayvanları koruma kanununa muhalefet' suçundan da hakkında adli işlem başlatıldı.

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Bağcılar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BAĞCILAR'DA MOTOSİKLETİN YANINDA KÖPEĞİ KOŞTURAN ŞÜPHELİYE CEZA - Son Dakika

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SON DAKİKA: BAĞCILAR'DA MOTOSİKLETİN YANINDA KÖPEĞİ KOŞTURAN ŞÜPHELİYE CEZA - Son Dakika
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