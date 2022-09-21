BAĞCILAR'DA MOTOSİKLETTE ÇUVALLA UYUŞTURUCU TAŞIYAN 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

BAĞCILAR'da polisin dur ihtarına uymayan ve takip sonucu durdurulan plakasız motosiklette, çuval içinde 20 kilo 800 gram bonzai çıktı. 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar'da plakasız bir motosikletteki 2 kişinin çuval taşıdığını fark etti. Polis motosikleti durdurmak istedi ancak, şüpheliler kaçmaya başladı. Yapılan takibe, motosikletli polislerin de destek vermesiyle şüpheliler yakalandı. Şüphelilerden E.I. yanındaki çuvalla birlikte yakalandı. Motosiklet sürücüsü U.T.C. ise kaçmaya çalıştı. Polis, U.T.C.'yi de kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Çuvalın içinde 20 kilo 800 gram bonzai çıktı. Şüphelilerin üzerinden ise bin 255 lira nakit para ve 2 cep telefonu ele geçirildi. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde şüphelilerin kaçışı ve polis ekiplerinin 2 kişiyi yakaladığı görülüyor.