Bağcılar'da "Mustafa Öztürk Türk Kazak Kardeşlik Parkı" açıldı - Son Dakika

Kazakistan'ın bağımsızlığının 30. yılında Bağcılar Belediyesi tarafından merhum taekwondocu Mustafa Öztürk'ün adını taşıyan Türk Kazak Kardeşlik Parkı açıldı.

Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye ve Kazakistan İstanbul Başkonsolosluğu, Kazakistan'ın bağımsızlığının 30. yılı kapsamında bir dizi etkinlik düzenledi.

Bu kapsamda Türkiye'de ve Kazakistan'da taekwondo sporunun sevilmesinde emeği olan merhum taekwondocu Mustafa Öztürk'ün adına Bağcılar Belediyesi tarafından inşa edilen parkın açılışı yapıldı. Toplam 4 bin 771 metrekarelik bir alana sahip parkın içerisinde futbol sahası, çocuk oyun alanı, kafeterya, kamelya ve altında 86 araçlık otopark bulunuyor.

Açılışta konuşma yapan Eski Büyükelçi ve Dünya Kazakları Derneği Başkan Yardımcısı Zautbek Turisbekov, "Kazaklarda bir deyim var. 'Bir yiğit için bir marifet az olur.' Mustafa'nın spor haricinde birçok marifeti vardı. Türkiye'nin ve Kazakistan'ın ismini dünyaya duyuran çok sayıda talebesi var." ifadelerini kullandı.

Kazakistan İstanbul Başkonsolosu Alim Bayel ise, "Hem Kazakistan hem Türkiye için önemli bir kişilikti. İki ülke arasında adeta bir gönül elçisi ve gönül köprüsü işlevi görüyordu." değerlendirmesinde bulundu.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ise şunları kaydetti:

"Bugün de önemli bir etkinlikte bir aradayız. Hem burada hem Kazakistan'da taekwondoyu sevdiren ve marşlarımızı uluslararası arenalarda defalarca okutan Mustafa kardeşimiz adına böyle bir park ve anıtın inşası bizi memnun ediyor."

Mustafa Öztürk'ün kızı Neslihan Öztürk Keklik, babasının adına park yapıldığını öğrendiği zaman çok mutlu olduğunu belirterek, şunları anlattı:

"Umarım buraya oynamaya gelen çocuklara ilham kaynağı olur. Bu parkın zaten güçlü olan Türk Kazak kardeşliğini daha da güçlendireceğinden hiç şüphem yok. Baba çocukları çok severdin artık çocuklarla dolu bir parkın oldu. Bu parkla her zaman hatırlanacaksın."

Protokol konuşmalarının ardından sahneye çıkan Kazak sanatçılar, yöresel ezgilerden oluşan mini bir konser verdi. Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na 3 kez giren uluslararası spor ustası ve dövüş sahne dublörü Jamali Dihanulı ise yaptığı gösteriyle izleyenlere heyecan yaşattı.

Programın sonunda ise Mustafa Öztürk adına yapılan parkın ve anıtın açılışı yapıldı. Mustafa Öztürk Türk Kazak Kardeşlik Parkı'nın açılışına Kazakistan, Avrupa ve Türkiye'nin farklı yerlerinden çok sayıda Kazak katıldı.