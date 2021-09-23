Bağcılar'da Mustafa Öztürk Türk Kazak Kardeşlik Parkı açıldı - Son Dakika

Babasının ismi bir parka verildiği için gözyaşlarını tutamayan kızı Neslihan Öztürk Keklik, "Baba çocukları çok severdin artık çocuklarla dolu bir parkın oldu" dedi.

Bağcılar Belediyesi ve Kazakistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu, Kazakistan Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının 30. yılı münasebetiyle bir dizi etkinlik düzenliyor. Bu kapsamda ülkemizde ve Kazakistan'da taekwondo sporunun sevilmesinde emeği olan merhum taekwondocu Mustafa Öztürk'ün adına Bağcılar Belediyesi tarafından inşa edilen parkın açılışı yapıldı. Mustafa Öztürk Türk Kazak Kardeşlik Parkı'nın açılışına Kazakistan, Avrupa ve Türkiye'nin farklı yerlerinden çok sayıda Kazak katıldı.

Gönül elçisi işlevi görüyordu

İki ülkenin marşıyla başlayan programda konuşan eski Büyükelçi ve Dünya Kazakları Derneği Başkan Yardımcısı Zautbek Turisbekov, "Kazaklarda bir deyim var. 'Bir yiğit için bir marifet az olur' Mustafa'nın spor haricinde birçok marifeti vardı. Türkiye'nin ve Kazakistan'ın ismini dünyaya duyuran çok sayıda talebesi var" dedi. Kazakistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Alim Bayel ise "Hem Kazakistan hem Türkiye için önemli bir kişilikti. İki ülke arasında adeta bir gönül elçisi ve gönül köprüsü işlevi görüyordu" dedi.

Taekwondoyu sevdirdi

Hepimizin aynı kaynaktan geldiğine vurgu yapan Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan da "Mustafa Öztürk Kazakistan'a geri dönmesiyle buradaki dostluğu kardeşliği de kendi topraklarına taşıdı" diye konuştu. Bağcılar ilçe olduğu günden beri bu tür etkinliklerin sürdürüldüğünü ifade eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ise şunları söyledi: "Belki yıllar, tarih bizleri coğrafya olarak uzun süre ayrı bıraktı ve birbirimizin konuşmalarını anlayamaz duruma geldik ama o gönül ve inanç birlikteliği bizim kısa sürede o mesafeyi kapatmamıza vesile oldu. Bugün de önemli bir etkinlikte bir aradayız. Hem burada hem Kazakistan'da taekwondoyu sevdiren ve marşlarımızı uluslararası arenalarda defalarca okutan Mustafa kardeşimiz adına böyle bir park ve anıtın inşası bizi memnun ediyor."

Her zaman hatırlanacaksın

Öztürk'ün kızı Neslihan Öztürk Keklik'in gözyaşları içinde söylediği sözler herkesi duygulandırdı. Babasının adına park yapıldığını öğrendi zaman çok mutlu olduğunu dile getiren Keklik, "Umarım buraya oynamaya gelen çocuklara ilham kaynağı olur. Bu parkın zaten güçlü olan Türk Kazak kardeşliğini daha da güçlendireceğinden hiç şüphem yok. Baba çocukları çok severdin artık çocuklarla dolu bir parkın oldu. Bu parkla her zaman hatırlanacaksın" dedi.

Konser ve gösteri düzenlendi

Protokol konuşmalarının ardından sahneye çıkan Kazak sanatçılar, yöresel ezgilerden oluşan mini bir konser verdi. Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na 3 kez giren uluslararası spor ustası ve dövüş sahne dublörü Jamali Dihanulı ise yaptığı gösteriyle izleyenlere heyecan yaşattı.

Programın sonunda ise Mustafa Öztürk adına yapılan parkın ve anıtın açılışı yapıldı. Toplam 4 bin 771 metrekarelik bir alana sahip parkın içerisinde futbol sahası, çocuk oyun alanı, kafeterya, kamelya ve altında 86 araçlık otopark bulunuyor.