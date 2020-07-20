Bağcılar'da narkotim ekibine saldırının şüphelileri tutuklandı - Son Dakika

Bağcılar'da narkotim ekibine saldırının şüphelileri tutuklandı

Bağcılar'da, narkotim ekibinden Erkan Gökteke'nin şehit edilmesi, Yunus Nacar'ın ise yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan biri reşit 4 şüphelinin tamamı tutuklandı.

Bağcılar'da, narkotim ekibinden Erkan Gökteke'nin şehit edilmesi, Yunus Nacar'ın ise yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan biri reşit 4 şüphelinin tamamı tutuklandı.

Belediye otobüsünde yer vermeme tartışması kavgaya döndü
Esed rejiminden İsrail iddiası: Şam'a hava saldırısı düzenlediler
Meteoroloji'den 8 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Üsküdar'daki Çocuk Şube Müdürlüğündeki 3 şüpheli ile Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki Serdar B. (19) emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na getirildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığında sorgulanan şüpheli Serdar B'nin, işsiz olduğunu ve geçimini hırsızlık yaparak sağladığını, farklı tarihlerde cezaevine girip çıktığını ve olay günü uyuşturucu madde kullandığını beyan ettiği öğrenildi.

Serdar B., "Arkadaşımla geziyordum. Bir araç yanımıza yanaştı. Ben araçtaki kişiyi hasmımın adamlarına benzettim. Üzerimdeki ruhsatsız tabancayı çıkarıp araç içinde bulunan 2 şahsa birer el ateş ettim ve olay yerinden kaçtım. Diğer 3 şüphelinin olayla ilgisi yok. Polis olduklarını bilseydim ateş etmezdim. Siren sesi veya polis olduklarına dair bir çağrı duymadım." ifadelerini kullandı.

Savcılık, ifadesini aldığı şüpheliyi "kasten öldürme" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.

Yaşları 18'den küçük olan şüpheliler O.I, K.A. ve R.B. de Çocuk Suçları Bürosu Savcılığındaki ifadelerinin ardından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Bakırköy Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüphelilerden Serdar B., "Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" ve "Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama" suçundan, diğer 3 şüphelinin ise "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye yardım" suçundan tutuklanmasına karar verildi.

Olayın geçmişi

Bağcılar Yüzyıl Mahallesi 2136 Sokak'ta, araçlarıyla seyir halindeki narkotim ekibine silahla ateş edilmiş, araçtaki polis memuru Erkan Gökteke göğsünden, Yunus Nacar ise kolundan yaralanmıştı.

Bağcılar Medipol Hastanesine sevk edilen polislerden Gökteke, burada yapılan müdahaleye rağmen şehit olmuştu.

Olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için güvenlik güçlerince bölgede helikopter destekli geniş çaplı operasyon başlatılmıştı.

Operasyonda Serdar B. ile 18 yaşından küçük O.I. ve K.A. gözaltına alınmış, şüphelilerle birlikte 2 silah da ele geçirilmişti. Zanlılara ait olduğu belirtilen başka bir silah da çöp konteynerinde bulunmuştu.

Çalışmaların devamında yakalanan diğer şüpheli R.B'nin 75 ayrı suçtan kaydı olduğu belirlenmişti.

Bağcılar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 20:01 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bağcılar'da narkotim ekibine saldırının şüphelileri tutuklandı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

23:37 Belediye otobüsünde yer vermeme tartışması kavgaya döndü 23:13 Meteoroloji'den 8 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı 20:37 AK Parti'nin 11 maddelik "sosyal medya" teklifi hazır! Yarın meclise sunulacak 20:29 Mısır Meclisi, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkereyi onayladı 18:04 KKTC'de yayın yapan "Avrupa" gazetesinden Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünde küstah manşet 17:27 Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim 14:57 Son Dakika: Netflix'ten çekiliyor mu? AK Parti'den sonra bir açıklama da Netflix'ten 14:34 Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı 13:53 Bebeğiyle birlikte 5. kattan düşerek ölen annenin intihar ettiği ortaya çıktı 13:27 Otoyol kenarında bulunan cansız bedenin altından yasak aşk çıktı 13:15 İsrail bu kez sınırı aştı: Türkiye, Ayasofya kararının bedelini ödeyecek 12:42 Buket Aydın-Emir Sarıgül aşkı fotoğrafla belgelendi 12:14 Erdoğan'ı övmek isteyen Tuğba Ekinci'nin sözleri AK Partilileri de rahatsız etti 12:06 İki gelinine tecavüz eden, birinden çocuğu olan kayınpedere 54 yıl hapis cezası 12:00 Denizden yüzerek balıkçı barınağına gelen yaban domuzu öldürüldü
Belediye otobüsünde yer vermeme tartışması kavgaya döndü
23:37
Meteoroloji'den 8 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
23:13
AK Parti'nin 11 maddelik "sosyal medya" teklifi hazır! Yarın meclise sunulacak
20:37
Mısır Meclisi, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkereyi onayladı
20:29
KKTC'de yayın yapan "Avrupa" gazetesinden Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünde küstah manşet
18:04
Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim
17:27
Son Dakika: Netflix'ten çekiliyor mu? AK Parti'den sonra bir açıklama da Netflix'ten
14:57
Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı
14:34
Bebeğiyle birlikte 5. kattan düşerek ölen annenin intihar ettiği ortaya çıktı
13:53
Otoyol kenarında bulunan cansız bedenin altından yasak aşk çıktı
13:27
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2020 02:41:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bağcılar'da narkotim ekibine saldırının şüphelileri tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]